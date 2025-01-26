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Haberler Galeri Kardelenler’in ‘Menekşe’si Ahu Yağtu rolünü anlattı: İleride sürprizlere açık olun
Giriş Tarihi: 26.01.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 11:20

Kardelenler’in ‘Menekşe’si Ahu Yağtu rolünü anlattı: İleride sürprizlere açık olun

ATV'nin yepyeni dizisi Kardelenler, izleyicisyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin oyuncuları da en az izleyiciler kadar heyecanlı! Dizide 'Menekşe' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ahu Yağtu, oynadığı rolle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kardelenler’in ‘Menekşe’si Ahu Yağtu rolünü anlattı: İleride sürprizlere açık olun

ATV'nin yepyeni dizisi Kardelenler, 2 Şubat'ta izleyicisiyle buluşacak. Dizide 'Menekşe' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ahu Yağtu, oynadığı rolle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kardelenler’in ‘Menekşe’si Ahu Yağtu rolünü anlattı: İleride sürprizlere açık olun

Yağtu, "Kardelenler de izleyici çok renkli karakterler görecek. Zaman zaman çatışmalı, ters köşeli ama çoğu zaman samimi bir dünyayı merakla takip edecekler."

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Kardelenler’in ‘Menekşe’si Ahu Yağtu rolünü anlattı: İleride sürprizlere açık olun

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yapımını ise NGM'nin üstlendiği Kardelenler'in başarılı oyuncusu Ahu Yağtu, atv'de ekrana gelecek yeni dizisi ve rolüne dair özel açıklamalarda bulundu.

Kardelenler’in ‘Menekşe’si Ahu Yağtu rolünü anlattı: İleride sürprizlere açık olun

Ünlü oyuncu, "Aile içinde yaşanan her türlü ilişki biçimi ve iletişimi konu alan, birbirinden renkli karakterleriyle ön plana çıkan bir proje bu."

Zaman zaman çatışmalı, ters köşeli ama çoğu zaman samimi bir dünyayı merakla takip edeceklerini söyleyen Yağtu, karakterinin cazip yönlerini ise şöyle paylaştı; "İyi ya da kötü diyebileceğim bir karakter olmadı Menekşe. Değişik yönleri olan gizemini koruyan, eğlenceli bir o kadar da her şeyi bekleyebileceğiniz bir karakter."

"İLERDE SÜRPRİZLERE AÇIK OLUN!

Karakterine yönelik çalışmaları ve setteki ortam ile ilgili ise şunları paylaştı; "Menekşe ile benzer yönlerim hem var, hem hiç yok. O bağı yeni bölümler geldikçe daha güçlü kurabiliyorsunuz. Şimdilik ana hatalarıyla tanıyacağız Menekşe'yi. İleride sürprizlere açık olun! Okuma provalarında çok sıcak bir tanışıklık yaşadık. Bazılarımız daha önceden birbirini tanıyordu. Bu tabii ki ciddi bir konfor alanı yaratıyor. Karakterim şahsına münhasır bir karakter kimseden esinlenmedim. Hepimiz heyecanla yayın gününü bekliyoruz." dedi.

Kardelenler 2 Şubat Pazar akşamı atv'de!

Kardelenler’in ‘Menekşe’si Ahu Yağtu rolünü anlattı: İleride sürprizlere açık olun

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı çok yakında atv'de buluşacak olan sezonun merak uyandıran yeni dizisi Kardelenler'in başarılı oyuncusu Barış Falay rolünü ve projenin bilinmeyenlerini paylaştı.

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