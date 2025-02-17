Kardelenler'in Raci'si ünlü oyuncudan samimi açıklamalar! "Ailesinden sevgi görmeyen başarısız olur"

Eğitimci kimliğiniz de var. Oyuncu yetiştirirken onlara verdiğiniz en büyük tavsiye nedir?

Düşün, hisset, ifade et... Eğitim hayatım boyunca sadece bunu öğretmeye çalıştım öğrencilerime. Toplumu ve dünyayı anlamak için taklit etmenin çok daha ötesine ulaşmak gerektiğini aktarmayı hedefledim. Oyunculuk da yazarlık da ressamlık da dans da sanat dallarının çoğu, taklit edebilme becerisi üzerine inşa edilmiş gibi görünse de aslında yeniden inşa etme becerisi üzerinedir. Taklit etmek yerine, yeniden inşa etmeyi başaran insan, hayatı sanata dönüştürmeyi başarır zaten.