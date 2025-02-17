Giriş Tarihi: 17.02.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
06:21
Kardelenler'in Raci'si ünlü oyuncudan samimi açıklamalar! "Ailesinden sevgi görmeyen başarısız olur"
Atv dizisi 'Kardelenler'de 'Raci'yi canlandıran Serhat Kılıç, GÜNAYDIN'a konuştu. Aynı zamanda eğitmen de olan oyuncu, öğrencilerine verdiği tavsiyeyi açıkladı: "Düşün, hisset, ifade et! Eğitim hayatım boyunca sadece bunu öğretmeye çalıştım öğrencilerime. Taklit etmenin ötesine ulaşmak gerektiğini aktardım. Taklit etmek yerine, yeniden inşa etmeyi başaran insan, hayatı sanata dönüştürmeyi başarır"