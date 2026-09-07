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Giriş Tarihi: 07.09.2026 06:23

Kardeşinin hayatı ellerinde! Altı Üstü İstanbul’da dengeleri değiştirecek karar

atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, on üçüncü bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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Kardeşinin hayatı ellerinde! Altı Üstü İstanbul’da dengeleri değiştirecek karar

Naz'ın acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen Emir ve Fahriye yıkılır. Fahriye ve Soner, Naz'ı kurtarmak için Melek'e yıllardır sakladıkları gerçeği anlatmaya karar verirken Sezen'le çatışmaları büyür.

Kardeşinin hayatı ellerinde! Altı Üstü İstanbul’da dengeleri değiştirecek karar

Fahriye'den şüphelenen Emir ise kendisinden saklanan bir sırrı öğrenir.

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Kardeşinin hayatı ellerinde! Altı Üstü İstanbul’da dengeleri değiştirecek karar

Bahtiyar'ın ölümüyle ilgili gerçeği öğrenen Melek ise kendisini bekleyen tehlikeden habersizdir. Uzay bir yandan Melek'i kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan kendisini köşeye sıkıştıran gizemli kişinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalır.

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Kardeşinin hayatı ellerinde! Altı Üstü İstanbul’da dengeleri değiştirecek karar

Sezen ve Galip'in attığı adımlar ise Melek'i geri dönüşü olmayan bir tehlikenin içine sürükler.

Kardeşinin hayatı ellerinde! Altı Üstü İstanbul’da dengeleri değiştirecek karar

Sado'yu babasının gölgesinden kurtarmaya çalışan Alina ise bu kez karşısına çıkacak engelin sandığından çok daha büyük olduğunu fark eder.

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Kardeşinin hayatı ellerinde! Altı Üstü İstanbul’da dengeleri değiştirecek karar

Naz ve Melek için zaman daralırken Emir, Uzay ve Hasan, Rami'nin de desteğiyle harekete geçer. Melek'in zorla operasyona alındığını gören Naz'ın vereceği karar, iki kardeşin de kaderini belirleyecektir.

Kardeşinin hayatı ellerinde! Altı Üstü İstanbul’da dengeleri değiştirecek karar

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!

Kardeşinin hayatı ellerinde! Altı Üstü İstanbul’da dengeleri değiştirecek karar

Yayın Tarihi : 7 Eylül 2026 / Pazartesi

Yayın Saati : 20.00

Kardeşinin hayatı ellerinde! Altı Üstü İstanbul’da dengeleri değiştirecek karar

Yapım : NTC Medya

Yönetmen : Müge Uğurlar

Senaryo : Yekta Torun, Hilal Yıldız

Oyuncular : Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet) ve Sacide Taşaner (Pamuk)

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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