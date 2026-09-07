Kardeşinin hayatı ellerinde! Altı Üstü İstanbul’da dengeleri değiştirecek karar

Bahtiyar'ın ölümüyle ilgili gerçeği öğrenen Melek ise kendisini bekleyen tehlikeden habersizdir. Uzay bir yandan Melek'i kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan kendisini köşeye sıkıştıran gizemli kişinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalır.

Altı Üstü İstanbul 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Naz'ın hayatı bu ameliyata bağlı!" | Video