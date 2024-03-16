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Giriş Tarihi: 16.03.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 11:43

Kardeşlerim'de babasının katilini öğrenen Ömer, ne yapacak?

Cumartesi akşamları atv ekranlarında izleyicileriyle buluşan Kardeşlerim dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor.

Kardeşlerim’de babasının katilini öğrenen Ömer, ne yapacak?

Dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde büyük bir sır açığa çıkıyor.

Kardeşlerim’de babasının katilini öğrenen Ömer, ne yapacak?

Yayınlanacak 121. Bölümün tanıtımında, Akif, Ömer'in karşısına çıkıp; babasının öldürenin kendisi olduğunu itiraf ediyor.

Kardeşlerim 121. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Senin babanı ben öldürdüm!" | Video

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Kardeşlerim’de babasının katilini öğrenen Ömer, ne yapacak?

Sevdiklerini bir bir kaybeden Ömer'in bu itiraf sonrasında neler yapacağı merak konusu oldu.

Kardeşlerim’de babasının katilini öğrenen Ömer, ne yapacak?

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim" duygu yüklü anlatımı, güçlü oyuncuları ve sürpriz gelişmelerle bu akşam 20.00'de atv'de!

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