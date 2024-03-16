Kardeşlerim’de babasının katilini öğrenen Ömer, ne yapacak?

Dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde büyük bir sır açığa çıkıyor. Yayınlanacak 121. Bölümün tanıtımında, Akif, Ömer'in karşısına çıkıp; babasının öldürenin kendisi olduğunu itiraf ediyor. Kardeşlerim 121. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Senin babanı ben öldürdüm!' | Video Sevdiklerini bir bir kaybeden Ömer'in bu itiraf sonrasında neler yapacağı merak konusu oldu. Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim' duygu yüklü anlatımı, güçlü oyuncuları ve sürpriz gelişmelerle bu akşam 20.00'de atv'de!