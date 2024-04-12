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Haberler Galeri ‘Kardeşlerim’in başarısının yüzde 50'si samimiyet 50'si çalışkanlık! ‘Nebahat’ ve ‘Akif’ çiftini canlandıran Simge Selçuk ve Celil Nalçakan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar!
Giriş Tarihi: 12.04.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 06:38

Kardeşlerim’in başarısının yüzde 50'si samimiyet 50'si çalışkanlık! ‘Nebahat’ ve ‘Akif’ çiftini canlandıran Simge Selçuk ve Celil Nalçakan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar!

Reyting rekorları kıran atv dizisi 'Kardeşlerim'de 'Nebahat' ve 'Akif' çiftini canlandıran Simge Selçuk ve Celil Nalçakan GÜNAYDIN'a konuştu: "Dizimizin başarısının nedeni, yüzde elli samimiyet, yüzde elli çalışkanlık. Çok yaşayan, gerçek, organik bir ruhu var. Sadece gençlik dizisi demek hafif kalır, komedisiyle, dramıyla tam olarak hayatın ta kendisi"

MERVE YURTYAPAN
‘Kardeşlerim’in başarısının yüzde 50’si samimiyet 50’si çalışkanlık! ‘Nebahat’ ve ‘Akif’ çiftini canlandıran Simge Selçuk ve Celil Nalçakan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar!

Ünlü oyuncular Simge Selçuk ve Celil Nalçakan, 4 sezondur atv ekranında yayınlanan ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kardeşlerim' dizisinde rol alıyor. Dizide Nebahat ve Akif'i canlandıran ikili ile bayram için bir araya geldik.

‘Kardeşlerim’in başarısının yüzde 50’si samimiyet 50’si çalışkanlık! ‘Nebahat’ ve ‘Akif’ çiftini canlandıran Simge Selçuk ve Celil Nalçakan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar!

'Kardeşlerim' 4 sezondur artan bir ilgiyle devam ediyor. Dizinin başarısının sırrı sizce nedir?

SİMGE SELÇUK: Öncelikle çok yaşayan, gerçek, organik bir ruhu var. Bunu yansıtmak için gece-gündüz en iyisi için çalışan kocaman bir ekip... 'Kardeşlerim' ekibini senaristimizden montaj masası ekibimize kadar bir zincir gibi düşünün, hepimizin el ele tutuştuğu bir zincir. İzleyiciyi de sevdamıza dahil etmek, paylaşmak bizlere çok mutluluk veriyor.

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‘Kardeşlerim’in başarısının yüzde 50’si samimiyet 50’si çalışkanlık! ‘Nebahat’ ve ‘Akif’ çiftini canlandıran Simge Selçuk ve Celil Nalçakan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar!

CELİL NALÇAKAN: Dizinin başarısının nedeni, bence yüzde elli samimiyet, yüzde elli çalışkanlıktır. Çünkü hem çok çalışıyoruz, hem de gerçekten samimi bir metni samimi duygularla oynuyoruz.

‘Kardeşlerim’in başarısının yüzde 50’si samimiyet 50’si çalışkanlık! ‘Nebahat’ ve ‘Akif’ çiftini canlandıran Simge Selçuk ve Celil Nalçakan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar!

Gençlik dizisi gibi gözükse de hem gençlerin hem de onların ailelerinin ilişkileri ekrana yansıyor. Aslında her izleyiciye hitap eden duygular var değil mi dizide?

S.S.: Evet, sadece gençlik dizisi demek hafif kalır. Aile dizisi. Komedisiyle, dramıyla tam olarak hayatın ta kendisi. Her izleyen mutlaka o anda kendi hissettiği bir duyguyla paralellik yaşıyor ya da hiç tanıdık olmadığı olayları izleyip kendi çıkarımlarını yapıyor.

‘Kardeşlerim’in başarısının yüzde 50’si samimiyet 50’si çalışkanlık! ‘Nebahat’ ve ‘Akif’ çiftini canlandıran Simge Selçuk ve Celil Nalçakan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar!

C.N.: Evet her izleyiciye hitap eden duygular var. Doğru bir tespit bu. Dizinin iki ana damarı var birincisi okul ve okuldaki gençlerin hayatı, ikincisi ise o gençlerin aileleri ve onların arasındaki meseleler.

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