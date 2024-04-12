‘Kardeşlerim’in başarısının yüzde 50’si samimiyet 50’si çalışkanlık! ‘Nebahat’ ve ‘Akif’ çiftini canlandıran Simge Selçuk ve Celil Nalçakan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar!

Gençlik dizisi gibi gözükse de hem gençlerin hem de onların ailelerinin ilişkileri ekrana yansıyor. Aslında her izleyiciye hitap eden duygular var değil mi dizide?

S.S.: Evet, sadece gençlik dizisi demek hafif kalır. Aile dizisi. Komedisiyle, dramıyla tam olarak hayatın ta kendisi. Her izleyen mutlaka o anda kendi hissettiği bir duyguyla paralellik yaşıyor ya da hiç tanıdık olmadığı olayları izleyip kendi çıkarımlarını yapıyor.