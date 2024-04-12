Giriş Tarihi: 12.04.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
06:38
‘Kardeşlerim’in başarısının yüzde 50'si samimiyet 50'si çalışkanlık! ‘Nebahat’ ve ‘Akif’ çiftini canlandıran Simge Selçuk ve Celil Nalçakan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar!
Reyting rekorları kıran atv dizisi 'Kardeşlerim'de 'Nebahat' ve 'Akif' çiftini canlandıran Simge Selçuk ve Celil Nalçakan GÜNAYDIN'a konuştu: "Dizimizin başarısının nedeni, yüzde elli samimiyet, yüzde elli çalışkanlık. Çok yaşayan, gerçek, organik bir ruhu var. Sadece gençlik dizisi demek hafif kalır, komedisiyle, dramıyla tam olarak hayatın ta kendisi"