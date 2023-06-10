Giriş Tarihi: 10.06.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 12:41

Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya anlattı: Ağladım ve dedim ki, “ben bu işi yapacağım!”

Onu görür görmez "çekik gözlerin genleri nereden?" diye sormak istiyor insan. İlk sorum da bu oldu haliyle. "Anneme de babama da benzemiyorum. Ben çekik olmuşum" yanıtını aldım. Enerjisiyle, hiperaktifliğiyle pek keyifli bir sohbete imza attık Atakan Özkaya ile. Herkes onu şimdilerde "Kardeşlerim" dizisinde hayat verdiği 'Sarp' karakteri ile tanıyor… Ama biz Atakan Özkaya ile hakkında bilinmeyen tüm detayları 'Yasemİnce İtiraflar' programında konuştuk. Hayatının yanı sıra diziye dair merak edilen tüm detaylara da değindik.