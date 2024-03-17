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Haberler Galeri Kardeşlerim’in Süreyya’sından samimi itiraflar! Eşi ile aynı dizide rol alan Şeyma Korkmaz: Tamirat Cüneyt’ten temizlik benden sorulur!
Giriş Tarihi: 17.03.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 08:31

Kardeşlerim’in Süreyya’sından samimi itiraflar! Eşi ile aynı dizide rol alan Şeyma Korkmaz: Tamirat Cüneyt’ten temizlik benden sorulur!

ATV dizisi Kardeşlerim'de Süreyya karakterini oynayan Şeyma Korkmaz, samimi açıklamalar yaptı. Eşi Cüneyt Mete ile aynı dizide rol alan oyuncu, "Tatil günlerimizin aynı olması ve birlikte daha çok vakit geçirmek en büyük avantajımız" dedi. Özel yaşamlarından da bahseden Korkmaz, "Cüneyt, temizlik ve ev toparlama gibi işlerden nefret eder. Bana da temizlik terapi gelir. Tamirat işleri de Cüneyt'ten sorulur" diye konuştu.

MERVE YURTYAPAN
Kardeşlerim’in Süreyya’sından samimi itiraflar! Eşi ile aynı dizide rol alan Şeyma Korkmaz: Tamirat Cüneyt’ten temizlik benden sorulur!

ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de rol alan Şeyma Korkmaz, 'Süreyya' karakteriyle büyük ilgi gördü. Rolü için yıllardır sarı olan saçlarını kahverengiye boyatan Korkmaz, "Mesleğim oyunculuk, bu da mesleğimin gerekliliklerinden biri. Rolün gerekliliğine inanırsam saçımı bile kazıtırım" dedi

Kardeşlerim’in Süreyya’sından samimi itiraflar! Eşi ile aynı dizide rol alan Şeyma Korkmaz: Tamirat Cüneyt’ten temizlik benden sorulur!

Ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz, cumartesi akşamları atv ekranında yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisinde 'Süreyya' karakterini canlandırıyor. Korkmaz, dizide kötü bir karakteri canlandırıyor olmanın renkli ve keyifli olduğunu belirtiyor.

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Kardeşlerim’in Süreyya’sından samimi itiraflar! Eşi ile aynı dizide rol alan Şeyma Korkmaz: Tamirat Cüneyt’ten temizlik benden sorulur!

Eşi Cüneyt Mete ile aynı dizide yer alan Korkmaz, tatil günlerinin aynı olması ve birlikte daha çok vakit geçiriyor olmalarının en büyük avantajları olduğunu söylüyor. Ünlü oyuncu ile diziyi, karakterini ve özel hayatını konuştuk.

Kardeşlerim’in Süreyya’sından samimi itiraflar! Eşi ile aynı dizide rol alan Şeyma Korkmaz: Tamirat Cüneyt’ten temizlik benden sorulur!

Kardeşlerim dizisinde 'Süsen'in annesi 'Süreyya'yı canlandırıyorsunuz. Nasıl bir deneyim oldu sizin için?
İlk projemde uzun süre anneyi oynamıştım ama 'Kardeşlerim'de olduğumdan büyük birini oynuyorum ve ergen bir kız çocuğuna sahibim, 17-18 yaşında kızı olan bir kadın Süreyya, bu yüzden farklı ve heyecanlı bir deneyim oldu.

Kardeşlerim’in Süreyya’sından samimi itiraflar! Eşi ile aynı dizide rol alan Şeyma Korkmaz: Tamirat Cüneyt’ten temizlik benden sorulur!

KARAKTERLER FARKLIYDI
Sizi naif rollerde görmeye alışmıştık. İzleyiciye ters köşe mi yapmak istediniz?
Aslında naif ve iyi karakter olarak oynadığım sadece 'Feride' karakteriydi. 8 sezon, 1500 bölüm sürünce size hep iyi karakterleri oynamışım gibi gelmiş olabilir. Ama öyle değil. Diğer yer aldığım projelerdeki karakterler hep farklıydı. Şu ana kadar birbirine benzer karakterler oynamadım bu da beni mutlu ediyor.

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