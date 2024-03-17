Giriş Tarihi: 17.03.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
08:31
Kardeşlerim’in Süreyya’sından samimi itiraflar! Eşi ile aynı dizide rol alan Şeyma Korkmaz: Tamirat Cüneyt’ten temizlik benden sorulur!
ATV dizisi Kardeşlerim'de Süreyya karakterini oynayan Şeyma Korkmaz, samimi açıklamalar yaptı. Eşi Cüneyt Mete ile aynı dizide rol alan oyuncu, "Tatil günlerimizin aynı olması ve birlikte daha çok vakit geçirmek en büyük avantajımız" dedi. Özel yaşamlarından da bahseden Korkmaz, "Cüneyt, temizlik ve ev toparlama gibi işlerden nefret eder. Bana da temizlik terapi gelir. Tamirat işleri de Cüneyt'ten sorulur" diye konuştu.