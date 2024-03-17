Kardeşlerim’in Süreyya’sından samimi itiraflar! Eşi ile aynı dizide rol alan Şeyma Korkmaz: Tamirat Cüneyt’ten temizlik benden sorulur!

KARAKTERLER FARKLIYDI

Sizi naif rollerde görmeye alışmıştık. İzleyiciye ters köşe mi yapmak istediniz?

Aslında naif ve iyi karakter olarak oynadığım sadece 'Feride' karakteriydi. 8 sezon, 1500 bölüm sürünce size hep iyi karakterleri oynamışım gibi gelmiş olabilir. Ama öyle değil. Diğer yer aldığım projelerdeki karakterler hep farklıydı. Şu ana kadar birbirine benzer karakterler oynamadım bu da beni mutlu ediyor.