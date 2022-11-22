Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kasım ayında deniz keyfi yaptı! Defne Samyeli güzelliğiyle baş döndürdü!
Giriş Tarihi: 22.11.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 13:38

Kasım ayında deniz keyfi yaptı! Defne Samyeli güzelliğiyle baş döndürdü!

50 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırıyor. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli cesur seçimleri ile sosyal medyayı sallıyor. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Defne Samyeli, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Sevgilisi Serdar Bilgili'nin Göcek'teki teknesinde tatil yapan Samyeli, leopar bikinisiyle sosyal medyayı salladı.

Kasım ayında deniz keyfi yaptı! Defne Samyeli güzelliğiyle baş döndürdü!

Spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen 50 yaşındaki Defne Samyeli, Göcek tatilinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Kasım ayında deniz keyfi yaptı! Defne Samyeli güzelliğiyle baş döndürdü!

Sevgilisi Serdar Bilgili'nin Göcek'teki teknesinde tatil yapan ve leopar desenli bikinisi ile kamera karşısına geçen Samyeli, denizden çıktığı anları takipçileriyle paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kasım ayında deniz keyfi yaptı! Defne Samyeli güzelliğiyle baş döndürdü!

Ünlü şarkıcı, paylaşımın altına "Ve tatilden son kalan: Kasım'da deniz" notunu ekledi.

Kasım ayında deniz keyfi yaptı! Defne Samyeli güzelliğiyle baş döndürdü!

Sosyal medyaya damga vuran paylaşıma Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu da kayıtsız kalamadı ve alev emojileriyle karşılık verdi.

Kasım ayında deniz keyfi yaptı! Defne Samyeli güzelliğiyle baş döndürdü!

YILLAR VIZ GELDİ

Takipçilerini geçmişe götüren Defne Samyeli, 30 yıl önce yaptığı programın makyaj odasında çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Kariyer yolculuğunu anlatan Samyeli, fotoğrafta arkada görünen annesi Sendegül Samyeli'ye de teşekkür etmeyi unutmadı. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü:

SON DAKİKA