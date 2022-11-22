Giriş Tarihi: 22.11.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 13:38

Kasım ayında deniz keyfi yaptı! Defne Samyeli güzelliğiyle baş döndürdü!

50 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırıyor. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli cesur seçimleri ile sosyal medyayı sallıyor. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Defne Samyeli, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Sevgilisi Serdar Bilgili'nin Göcek'teki teknesinde tatil yapan Samyeli, leopar bikinisiyle sosyal medyayı salladı.