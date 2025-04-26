Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kaslı Şener mi yoksa göbekli Celal mi? Deprem uzmanları birbirine girdi: "Bu arkadaşlar hayatında araziye çıkmamış"
Giriş Tarihi: 26.04.2025 08:13 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 08:17

Kaslı Şener mi yoksa göbekli Celal mi? Deprem uzmanları birbirine girdi: "Bu arkadaşlar hayatında araziye çıkmamış"

Gazeteci Mevlüt Tezel, İstanbul depreminin ardından uzmanlar arasında patlak veren polemikleri ve halkın yaşadığı kafa karışıklığını kaleme aldı. Üstelik yazısında yalnızca deprem tartışmalarını değil; yapay zekânın yabancı dili nasıl tahtından indireceğini ve Türkiye'yi sarsan dolandırıcılık skandalını da masaya yatırdı. Önyargılarla kasları "bilim" saymayan toplumdan, 450 bin hatla GSM operatörü kuran dolandırıcılara kadar çarpıcı tespitler yaptı! İşte Mevlüt Tezel'in ses getiren o yazısı...

MEVLÜT TEZEL
Kaslı Şener mi yoksa göbekli Celal mi? Deprem uzmanları birbirine girdi: Bu arkadaşlar hayatında araziye çıkmamış

İstanbul depremi sonrası uzmanlardan farklı yorumlar gelmesi kafaları karıştırmıştı.
Kıyamet senaryosu çizenler de var, 'Rahat olun 6,2'den büyük deprem olmaz' diyenler de...
Depremi bir tarafa bıraktık deprem uzmanlarını tartışmaya başladık.

Kaslı Şener mi yoksa göbekli Celal mi? Deprem uzmanları birbirine girdi: Bu arkadaşlar hayatında araziye çıkmamış

Deprem uzmanları da birbirleriyle polemiğe girmeye başladılar.
Örneğin son İstanbul depreminin yerini ve şiddetini önceden bilen Şener Üşümezsoy, son katıldığı TV programında Naci Görür ve Celal Şengör'ü hedef aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaslı Şener mi yoksa göbekli Celal mi? Deprem uzmanları birbirine girdi: Bu arkadaşlar hayatında araziye çıkmamış

Özelikle özeleştiri yapmaya davet ettiği Celal hocaya yüklendi:
"Celal Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil. Celal diyor ki, 1766'dan beri deprem olmamış.



Kaslı Şener mi yoksa göbekli Celal mi? Deprem uzmanları birbirine girdi: Bu arkadaşlar hayatında araziye çıkmamış

O zaman şimdi süre doldu büyük deprem olacak. Aşırı basitleştirme. Sanki onlar bilim adamı da ben değilim gibi yapılıyor.
Beni Celal ve Naci'nin karşısına koymak bana büyük haksızlık olur. 99'dan sonra Marmara'da büyük deprem yok dedim. Onlar 2-5-10 yıl içinde deprem gelecek dediler...

Kaslı Şener mi yoksa göbekli Celal mi? Deprem uzmanları birbirine girdi: Bu arkadaşlar hayatında araziye çıkmamış

2010 oldu, hani nerede depreminiz diye kimse sormadı. Marmara Denizi'ni avucumun içi gibi biliyorum.
Istıranca Dağları'nda bütün kayaları kırarak pazı yaptım. Bu arkadaşlar hayatında araziye çıkmamış, makaleden makaleye yazmaktan ibaretler."