Kaslı Şener mi yoksa göbekli Celal mi? Deprem uzmanları birbirine girdi: "Bu arkadaşlar hayatında araziye çıkmamış"

O zaman şimdi süre doldu büyük deprem olacak. Aşırı basitleştirme. Sanki onlar bilim adamı da ben değilim gibi yapılıyor.

Beni Celal ve Naci'nin karşısına koymak bana büyük haksızlık olur. 99'dan sonra Marmara'da büyük deprem yok dedim. Onlar 2-5-10 yıl içinde deprem gelecek dediler...

