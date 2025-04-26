Giriş Tarihi: 26.04.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
08:17
Kaslı Şener mi yoksa göbekli Celal mi? Deprem uzmanları birbirine girdi: "Bu arkadaşlar hayatında araziye çıkmamış"
Gazeteci Mevlüt Tezel, İstanbul depreminin ardından uzmanlar arasında patlak veren polemikleri ve halkın yaşadığı kafa karışıklığını kaleme aldı. Üstelik yazısında yalnızca deprem tartışmalarını değil; yapay zekânın yabancı dili nasıl tahtından indireceğini ve Türkiye'yi sarsan dolandırıcılık skandalını da masaya yatırdı. Önyargılarla kasları "bilim" saymayan toplumdan, 450 bin hatla GSM operatörü kuran dolandırıcılara kadar çarpıcı tespitler yaptı! İşte Mevlüt Tezel'in ses getiren o yazısı...