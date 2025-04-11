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Haberler Galeri Katil evlat yetiştiren aileler de yargılansın! Minguzzi cinayeti sınırları zorluyor: Mezarı tahrip edildi, sosyal medyada katilleri alkışlandı...
Giriş Tarihi: 11.04.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 07:04

Katil evlat yetiştiren aileler de yargılansın! Minguzzi cinayeti sınırları zorluyor: Mezarı tahrip edildi, sosyal medyada katilleri alkışlandı...

Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında Türkiye'nin karanlık yüzüne tuttuğu aynayla yine gündeme damga vurdu. Kadıköy'de vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına yapılan saldırıdan, tavuk dönerden zehirlenen yüzlerce vatandaşa, gıda terörüne karşı savaş açan bilinçli vatandaşlardan, Japonların yeni trendi 'aralıklı yürüyüş'e kadar çarpıcı başlıkları tek tek masaya yatırdı. Tezel'in kaleminden hem hukuk sistemine öneri, hem de sağlıklı yaşam için altın değerinde öneriler var!

MEVLÜT TEZEL
Katil evlat yetiştiren aileler de yargılansın! Minguzzi cinayeti sınırları zorluyor: Mezarı tahrip edildi, sosyal medyada katilleri alkışlandı...

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'i arkadan hunharca bıçaklayan katilleri sosyal medyada sanki kahramanmışçasına övenler daha sonra Minguzzi Ailesi'ni de öldürmekle tehdit etmişlerdi.

Katil evlat yetiştiren aileler de yargılansın! Minguzzi cinayeti sınırları zorluyor: Mezarı tahrip edildi, sosyal medyada katilleri alkışlandı...

Ve dün daha büyük bir kötülükle karşılaştık.
Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı tahrip edildi!
Yok, böyle bir kötülük!

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Katil evlat yetiştiren aileler de yargılansın! Minguzzi cinayeti sınırları zorluyor: Mezarı tahrip edildi, sosyal medyada katilleri alkışlandı...

Nereden geliyor bu cesaret? Kim bu kişiler?
Bu kişilerin tespit edilip, adalet karşısına çıkarılacağına inanıyorum.

Katil evlat yetiştiren aileler de yargılansın! Minguzzi cinayeti sınırları zorluyor: Mezarı tahrip edildi, sosyal medyada katilleri alkışlandı...

Öte yandan Minguzzi'in öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı dava dün başladı.
Minguzzi Ailesi ve kamuoyu katillerin en ağır cezayı almalarını bekliyor.
Ancak saldırganların olay sırasında 15 ve 16 yaşlarında olmasından dolayı TCK'nın 31. Maddesi uyarınca 18 ila 24 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanmaları bekleniyor.

Katil evlat yetiştiren aileler de yargılansın! Minguzzi cinayeti sınırları zorluyor: Mezarı tahrip edildi, sosyal medyada katilleri alkışlandı...

Münevver Karabulut cinayetinde katil Cem Garipoğlu cinayeti işlediği sırada 17 yaşındaydı.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine mümkün olan en ağır ceza olan 24 yıl hapse mahkum edildi.
Bakalım Minguzzi cinayetinde nasıl bir sonuç çıkacak?