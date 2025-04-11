Giriş Tarihi: 11.04.2025 07:01
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
07:04
Katil evlat yetiştiren aileler de yargılansın! Minguzzi cinayeti sınırları zorluyor: Mezarı tahrip edildi, sosyal medyada katilleri alkışlandı...
Mevlüt Tezel
, bugünkü yazısında Türkiye'nin karanlık yüzüne tuttuğu aynayla yine gündeme damga vurdu. Kadıköy
'de vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi
'nin mezarına yapılan saldırıdan, tavuk dönerden zehirlenen yüzlerce vatandaşa, gıda terörüne karşı savaş açan bilinçli vatandaşlardan, Japonların yeni trendi 'aralıklı yürüyüş'e kadar çarpıcı başlıkları tek tek masaya yatırdı. Tezel'in kaleminden hem hukuk sistemine öneri, hem de sağlıklı yaşam için altın değerinde öneriler var!