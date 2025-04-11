Katil evlat yetiştiren aileler de yargılansın! Minguzzi cinayeti sınırları zorluyor: Mezarı tahrip edildi, sosyal medyada katilleri alkışlandı...

Öte yandan Minguzzi'in öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı dava dün başladı.

Minguzzi Ailesi ve kamuoyu katillerin en ağır cezayı almalarını bekliyor.

Ancak saldırganların olay sırasında 15 ve 16 yaşlarında olmasından dolayı TCK'nın 31. Maddesi uyarınca 18 ila 24 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanmaları bekleniyor.

