Giriş Tarihi: 02.10.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
07:17
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'a kötü haber! Bilirkişi Feraye Tanyolaç'ın "fareli, pireli" dediği eve bakın ne değer biçti!
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda yer alan apartman dairesine 11 bin lira kira vermesi gündeme bomba gibi düştü. GÜNAYDIN'ın kamuoyuna duyurduğu olayda, ev sahibi kiranın 80 bin lira olması yönünde geçtiğimiz aylarda dava açmıştı. Ev sahibinin "100 bin liralık dairede 11 bin liraya oturuyor. Evimi gasp etti " diyerek açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Feraye Tanyolaç "Fareli, pireli eve 80 bin lira çok. 45 bin liradan fazla etmez" demişti ama bilirkişiden Feraye Tanyolaç'ı üzecek karar geldi.