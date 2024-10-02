Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'a kötü haber! Bilirkişi Feraye Tanyolaç'ın "fareli, pireli" dediği eve bakın ne değer biçti!

KALİTELİ MALZEME KULLANILDI

Banyo ve tuvaletin zemin ve duvarlarının da seramik kaplamalı olduğu belirtildi. Mutfakta ise kaliteli malzemeden imal edilen mutfak dolapları, mutfak tezgahının bulunduğu aktarılan raporda, pencerelerin de PVC doğramadan imal edildiği, dairede iç kapıların pres, dış kapının ise çelik olduğu belirtildi.



BÖLGEDEKİ 3 EMSAL EVİN İLANLARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Bilirkişi heyeti evin bölgedeki emsallerini de inceledi. Raporunda bölgede aynı özelliklere haiz 3 farklı evin ilan bilgileri de yer aldı. Bir örneğin 95 bin lira, diğerinin 79 bin 500, bir diğerinin ise 80 bin liralık aylık kira ücretiyle ilana verildiği aktarıldı. Feraye Tanyolaç'ın evinin bulunduğu muhitin statüsü, imar durumu, cephe şartları, kullanışlı olması ve çevredeki gayrimenkullerin halihazırdaki değerleri gibi faktörlerin dikkate alınarak raporun hazırlandığı aktarıldı.