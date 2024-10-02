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Haberler Galeri Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'a kötü haber! Bilirkişi Feraye Tanyolaç'ın "fareli, pireli" dediği eve bakın ne değer biçti!
Giriş Tarihi: 02.10.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 07:17

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'a kötü haber! Bilirkişi Feraye Tanyolaç'ın "fareli, pireli" dediği eve bakın ne değer biçti!

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda yer alan apartman dairesine 11 bin lira kira vermesi gündeme bomba gibi düştü. GÜNAYDIN'ın kamuoyuna duyurduğu olayda, ev sahibi kiranın 80 bin lira olması yönünde geçtiğimiz aylarda dava açmıştı. Ev sahibinin "100 bin liralık dairede 11 bin liraya oturuyor. Evimi gasp etti " diyerek açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Feraye Tanyolaç "Fareli, pireli eve 80 bin lira çok. 45 bin liradan fazla etmez" demişti ama bilirkişiden Feraye Tanyolaç'ı üzecek karar geldi.

Mustafa Sait ÖZKAN
Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’a kötü haber! Bilirkişi Feraye Tanyolaç’ın fareli, pireli dediği eve bakın ne değer biçti!

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda yer alan apartman dairesine 11 bin lira kira vermesi gündeme bomba gibi düştü.

Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’a kötü haber! Bilirkişi Feraye Tanyolaç’ın fareli, pireli dediği eve bakın ne değer biçti!

GÜNAYDIN'ın kamuoyuna duyurduğu olayda, ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, avukatı Çiğdem KEZER aracılığıyla kiranın 80 bin lira olması yönünde geçtiğimiz aylarda dava açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın geçtiğimiz duruşmasında, evin kira bedelinin belirlenmesi için bilirkişi heyetinin inceleme yapmasına ve rapor hazırlanmasına hükmedilmişti. Ev sahibi Sakmur, kiracısının 100 bin liralık evde 11 bin liraya oturduğunu söylemiş, Feraye Tanyolaç ise "Fareli, pireli eve 80 bin lira çok. 45 bin liradan fazla etmez" demişti.

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Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’a kötü haber! Bilirkişi Feraye Tanyolaç’ın fareli, pireli dediği eve bakın ne değer biçti!

"GECEKONDU DAİRESİNDE OTURUYORUM"
3 kişilik bilirkişi heyeti geçtiğimiz 12 Eylül günü Arif Paşa Korusu'ndaki evde incelemesini gerçekleştirdi. Feraye Tanyolaç'ın, "Gecekondu dairesinde, kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareler dadandı" dediği evle ilgili bilirkişi heyeti yaptığı incelemeyle 75 bin lira kira bedelinin olduğu tespitinde bulundu.

Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’a kötü haber! Bilirkişi Feraye Tanyolaç’ın fareli, pireli dediği eve bakın ne değer biçti!

150 METREKARE 3 ODA 1 SALON
Mahkeme başkanı ile birlikte bilirkişi heyeti Bebek'teki eve giderek, gerekli ölçüm ve incelemelerde bulundu. Fotoğraflarının da çekildiği evin, 3 oda 1 salonluk 150 metrekarelik bir alan olduğu anlatıldı. İncelemede, salon, oda, antre ve mutfağın zeminlerinin laminant parke kaplamalı, duvarlarının saten boyalı olduğu, tavanlarının ise tavan boyası ile boyalı olduğu aktarıldı.

Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’a kötü haber! Bilirkişi Feraye Tanyolaç’ın fareli, pireli dediği eve bakın ne değer biçti!

KALİTELİ MALZEME KULLANILDI
Banyo ve tuvaletin zemin ve duvarlarının da seramik kaplamalı olduğu belirtildi. Mutfakta ise kaliteli malzemeden imal edilen mutfak dolapları, mutfak tezgahının bulunduğu aktarılan raporda, pencerelerin de PVC doğramadan imal edildiği, dairede iç kapıların pres, dış kapının ise çelik olduğu belirtildi.

BÖLGEDEKİ 3 EMSAL EVİN İLANLARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Bilirkişi heyeti evin bölgedeki emsallerini de inceledi. Raporunda bölgede aynı özelliklere haiz 3 farklı evin ilan bilgileri de yer aldı. Bir örneğin 95 bin lira, diğerinin 79 bin 500, bir diğerinin ise 80 bin liralık aylık kira ücretiyle ilana verildiği aktarıldı. Feraye Tanyolaç'ın evinin bulunduğu muhitin statüsü, imar durumu, cephe şartları, kullanışlı olması ve çevredeki gayrimenkullerin halihazırdaki değerleri gibi faktörlerin dikkate alınarak raporun hazırlandığı aktarıldı.

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