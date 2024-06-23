Giriş Tarihi: 23.06.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
23:31
Kaya Sabancı'nın Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiği algısı çöktü! Cemiyet dünyasını sarsan olayda o ifade ortaya çıktı
Kaya Sabancı ile Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı arasında yaşanan olaya ilişkin Kaya Sabancı'nın hastanede alınan ifadesine SABAH ulaştı. Kaya Sabancı'nın Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiği algısı Sabancı'nın ifadesinin alınmasıyla çöktü. Kaya Sabancı medyada yaptığı açıklamalarda korumalar tarafından darp edildiğini öne sürse de Jandarmaya verdiği ifadesinde gerçeği anlattı. Sabancı "Vedat Aşçı'nın yanında iki koruması vardı. Ancak korumalar bana vurmadı" dedi.