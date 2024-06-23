Kaya Sabancı’nın Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiği algısı çöktü! Cemiyet dünyasını sarsan olayda o ifade ortaya çıktı

Sabancı medyada yaptığı açıklamalarda Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiğini öne sürse de gerçekleri ifadesinde anlattı. Sabancı ifadesinde " Vedat Aşçı'nın yanında iki koruması vardı. Ancak korumalar bana vurmadı" dedi.