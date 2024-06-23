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Haberler Galeri Kaya Sabancı'nın Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiği algısı çöktü! Cemiyet dünyasını sarsan olayda o ifade ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 23.06.2024 23:26 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 23:31

Kaya Sabancı'nın Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiği algısı çöktü! Cemiyet dünyasını sarsan olayda o ifade ortaya çıktı

Kaya Sabancı ile Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı arasında yaşanan olaya ilişkin Kaya Sabancı'nın hastanede alınan ifadesine SABAH ulaştı. Kaya Sabancı'nın Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiği algısı Sabancı'nın ifadesinin alınmasıyla çöktü. Kaya Sabancı medyada yaptığı açıklamalarda korumalar tarafından darp edildiğini öne sürse de Jandarmaya verdiği ifadesinde gerçeği anlattı. Sabancı "Vedat Aşçı'nın yanında iki koruması vardı. Ancak korumalar bana vurmadı" dedi.

Halit TURAN
Kaya Sabancı’nın Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiği algısı çöktü! Cemiyet dünyasını sarsan olayda o ifade ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy'de bulunan Mandarin Otel ve tatil sitesinin içinde evi bulunan 72 yaşındaki Kaya Sabancı ile Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı arasında yaşanan olayın yankıları sürüyor.

Kaya Sabancı’nın Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiği algısı çöktü! Cemiyet dünyasını sarsan olayda o ifade ortaya çıktı

"KORUMALAR BANA VURMADI"

Yaşanan olayın ardından Kaya Sabancı'nın Vedat Aşçı ve korumaları tarafından otelin içerisindeki restoranda darp edildiği algısı oluşturuldu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili bütün ilgililerin ifadelerine başvuruldu. Kaya Sabancı'nın tedavi gördüğü hastanede Jandarma ekipleri tarafından alınan ifadesine SABAH ulaştı.

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Kaya Sabancı’nın Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiği algısı çöktü! Cemiyet dünyasını sarsan olayda o ifade ortaya çıktı

Sabancı medyada yaptığı açıklamalarda Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiğini öne sürse de gerçekleri ifadesinde anlattı. Sabancı ifadesinde " Vedat Aşçı'nın yanında iki koruması vardı. Ancak korumalar bana vurmadı" dedi.

Kaya Sabancı’nın Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiği algısı çöktü! Cemiyet dünyasını sarsan olayda o ifade ortaya çıktı

Olayın tanığı M.S. de ifadesinde Sabancı'nın Aşçı'ya "Sen beni davet etmedin ama ben inadına geldim" dediğini, yan tarafa döndüğünde itişme yaşandığını gördüğünü, Sabancı'nın yere düştüğünü gördüğünü söyledi.

Kaya Sabancı’nın Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiği algısı çöktü! Cemiyet dünyasını sarsan olayda o ifade ortaya çıktı

PARAMEDİK İFADESİNE RAĞMEN "AMBULANS GECİKTİRİLDİ" DEDİ

Kaya Sabancı ifadesinde ilk ambulansın olay yerine geldiğinde arızalandığını ikinci ambulansın da hastaneden geldiği için sitenin girişin de bekletildiğini öne sürdü.

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