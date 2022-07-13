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Haberler Galeri "Kaybettiğin Beşir'e dön bir bak" Aşk-ı Memnu'nun Beşir'inin son hali olay oldu! Baran Akbulut'un değişimine bakın!
Giriş Tarihi: 13.07.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 06:58

"Kaybettiğin Beşir'e dön bir bak" Aşk-ı Memnu'nun Beşir'inin son hali olay oldu! Baran Akbulut'un değişimine bakın!

Unutulmayan diziler arasına adını yazdıran Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle hala ilgi odağı olmaya devam ediyor. Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Bir döneme damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakteriyle yıldızı parlayan Baran Akbulut da değişimi ile dikkat çeken isimlerden. Baran Akbulut'un son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Aşk-ı Memnu dizisinde bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un eski halinden eser yok. Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkı Beşir'in yani Baran Akbulut'un son hali sosyal medyada trend oldu. İşte "Cemile bile bu kadarını tahmin edemezdi" "Kaybettiğin Beşir'e dön bir bak Nihal yorumları yağan 38 yaşındaki Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Kaybettiğin Beşir’e dön bir bak Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali olay oldu! Baran Akbulut’un değişimine bakın!

Aşk-ı Memnu dizisinde bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un eski halinden eser yok.

Kaybettiğin Beşir’e dön bir bak Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali olay oldu! Baran Akbulut’un değişimine bakın!

Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkı Beşir'in yani Baran Akbulut'un son hali sosyal medyada trend oldu.

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Kaybettiğin Beşir’e dön bir bak Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali olay oldu! Baran Akbulut’un değişimine bakın!

Unutulmayan diziler arasına adını yazdıran Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle hala ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kaybettiğin Beşir’e dön bir bak Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali olay oldu! Baran Akbulut’un değişimine bakın!

Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor.

Kaybettiğin Beşir’e dön bir bak Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali olay oldu! Baran Akbulut’un değişimine bakın!

Bir döneme damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakteriyle yıldızı parlayan Baran Akbulut da değişimi ile dikkat çeken isimlerden.

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