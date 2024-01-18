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Haberler Galeri Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle öldürmek istedi! Olayda yeni gelişme kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 22:15 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 22:15

Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle öldürmek istedi! Olayda yeni gelişme kan dondurdu!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Dün Esra Erol'da yaşanan olaylar Türkiye'nin bir anda gündemine oturdu. Eşi Zeynep Nazan Korkut'un bulunmasını isteyen Selçuk Korkut, ünlü sunucuya başvurdu. Esra Erol Zeynep Nazan Korkut'u bulup canlı yayına çıkardı. Dün kayınvalidenin geliniyle birlikolup eşini fare zehiriyle zehirlediği itirafı programa damga vurdu. Bugün ise olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yeni itiraflar adeta kan dondurdu. İşte Esra Erol'da programına damga vuran o anlar!

Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle öldürmek istedi! Olayda yeni gelişme kan dondurdu!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da konu ve konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle öldürmek istedi! Olayda yeni gelişme kan dondurdu!

Esra Erol ve ekibi Selçuk Korkut'a eşini bulması için yardım etti ve kısa sürede Zeynep Nazan Korkut'a ulaştı.

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Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle öldürmek istedi! Olayda yeni gelişme kan dondurdu!

Eşlerin yüzleşmesi sırasında Nazan Korkut'tan inanılmaz itiraflar da geldi.

Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle öldürmek istedi! Olayda yeni gelişme kan dondurdu!

"KOCAMI KORKUT DEDİ"

Zeynep Korkut, "Kayınvalidem bana 'kocamı korkut' dedi. Kayınvalidemle birlikte kayınpederime fare zehiri içirdik" ifadelerini kullandı.

Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle öldürmek istedi! Olayda yeni gelişme kan dondurdu!

"EĞER ORTAYA ÇIKSAYDI GİDER BİRLİKTE YATARDIK"

Kayınvalide Cemile ise, "Eğer ortaya çıksaydı gider birlikte yatardık. Gelinimle kavga ediyor diye kocama fare zehiri içirecektim" diyerek herkesi şaşırttı.

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