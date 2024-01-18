Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle öldürmek istedi! Olayda yeni gelişme kan dondurdu!

ATV’nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol’da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Dün Esra Erol’da yaşanan olaylar Türkiye’nin bir anda gündemine oturdu. Eşi Zeynep Nazan Korkut’un bulunmasını isteyen Selçuk Korkut, ünlü sunucuya başvurdu. Esra Erol Zeynep Nazan Korkut’u bulup canlı yayına çıkardı. Dün kayınvalidenin geliniyle birlikolup eşini fare zehiriyle zehirlediği itirafı programa damga vurdu. Bugün ise olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yeni itiraflar adeta kan dondurdu. İşte Esra Erol’da programına damga vuran o anlar!