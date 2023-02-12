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Giriş Tarihi: 12.02.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 12:52

Kazanlar bu kez barınaktaki hayvanlar için kaynadı... Mehmet Yalçınkaya'nın paylaşımı yüreklere dokundu!

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kahramanmaraş'ı ve çevresindeki 9 ili derinden etkiledi. Tüm Türkiye depremzeler için tek yürek oldu, yardım seferberliği başladı. Devlet tüm gücüyle bölgede vatandaşlara ulaşmaya çalışırken, gastronomi dünyasının ünlü şefleri de hasar gören illere gitti ve depremzedelere yemek hazırladı. Şefler barınaktaki hayvanları da unutmadı, kazanlar bu kez onlar için kaynadı. O anları ünlü şef Mehmet Yalçınkaya Instagram hesabından paylaştı, sosyal medyada "elleriniz dert görmesin" mesajları yağdı.

Kazanlar bu kez barınaktaki hayvanlar için kaynadı... Mehmet Yalçınkaya’nın paylaşımı yüreklere dokundu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra bölgeye çok sayıda yardım ekibi geldi.

Kazanlar bu kez barınaktaki hayvanlar için kaynadı... Mehmet Yalçınkaya’nın paylaşımı yüreklere dokundu!

O isimler arasında ünlü şefler de vardı. Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gibi şeflerin yanı sıra MasterChef'te yarışmış bazı isimler de gönüllü olarak ekibe dahil oldu.

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Kazanlar bu kez barınaktaki hayvanlar için kaynadı... Mehmet Yalçınkaya’nın paylaşımı yüreklere dokundu!

Afet bölgesinde mutfak kuran ve depremzedeler için yemek yapan Şef Mehmet Yalçınkaya ve bazı MasterChef Türkiye yarışmacıları, barınakta bulunan hayvanları da unutmadı.

Kazanlar bu kez barınaktaki hayvanlar için kaynadı... Mehmet Yalçınkaya’nın paylaşımı yüreklere dokundu!

Mehmet Şef, barınağa giden yemeklerin yapılma ve dağıtılma anlarını Instagram hesabından paylaştı.

Kazanlar bu kez barınaktaki hayvanlar için kaynadı... Mehmet Yalçınkaya’nın paylaşımı yüreklere dokundu!

O anları görenler, "elleriniz dert görmesin" yorumlarında bulundu.

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