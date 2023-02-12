Giriş Tarihi: 12.02.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 12:52

Kazanlar bu kez barınaktaki hayvanlar için kaynadı... Mehmet Yalçınkaya'nın paylaşımı yüreklere dokundu!

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kahramanmaraş'ı ve çevresindeki 9 ili derinden etkiledi. Tüm Türkiye depremzeler için tek yürek oldu, yardım seferberliği başladı. Devlet tüm gücüyle bölgede vatandaşlara ulaşmaya çalışırken, gastronomi dünyasının ünlü şefleri de hasar gören illere gitti ve depremzedelere yemek hazırladı. Şefler barınaktaki hayvanları da unutmadı, kazanlar bu kez onlar için kaynadı. O anları ünlü şef Mehmet Yalçınkaya Instagram hesabından paylaştı, sosyal medyada "elleriniz dert görmesin" mesajları yağdı.