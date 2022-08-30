Giriş Tarihi: 30.08.2022 06:31
Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
06:36
Kemal Gülman’dan eski eşine şok suçlama! Muhasebe kayıtlarında usulsüzlük yaptı
Ünlü işadamı Kemal Gülman'ın eski eşi Feryal Sarımuratoğlu'yla 2013 yılından beri devam eden boşanma davası 3 Mayıs 2022'de son bulmuştu. Kemal Gülman hakkında, boşanma davası devam ederken eski eşinin sahibi olduğu firma tarafından icra takibi başlatıldı. İcraya konu olan borç, Feryal Sarımuratoğlu tarafından kira borcundan kaynaklanan alacak şeklinde belirtilmişti. İşte detaylar...