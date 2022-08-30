Kemal Gülman’dan eski eşine şok suçlama! Muhasebe kayıtlarında usulsüzlük yaptı

BORÇ ŞİŞİRİLDİ İDDİASI

Başlatılan icra takibine itiraz eden Gülman, iptal davası açarken borcu tespit etmek için muhasebe kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemede, Gülman'ın söz konusu borcunun 6 bin 500 TL olduğu fakat yapılan sahtecilikle miktarın 200 bin TL'ye çıkarıldığı görüldü.