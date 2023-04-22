Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kemal Sunal'ın Postacı filminin tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...
Giriş Tarihi: 22.04.2023 10:18

Kemal Sunal'ın Postacı filminin tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...

Kemal Sunal ile Fatma Girik'in başrol olduğu Yeşilçam'ın eğlenceli filmlerinden Postacı yine kırdı geçirdi. Bayramın birinci günü ekrana gelen Postacı filmi Yeşilçam'ın usta isimlerini bir araya getirmişti. Bu isimlerden biri de Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan idi. Terziyan, oynadığı sayısız Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin değişmez isimlerindendi. Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Nubar Terziyan, canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalardan hiç silinmedi. Nubar Terziyan'ın en az kendisi kadar ünlü bir yeğeni olduğunu ilk kez duyanlar çok şaşırdı. Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış... İlk defa akraba olduğunu duyacağınız isimleri sizler için derledik... İşte akraba ünlüler...

Kemal Sunal’ın Postacı filminin tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...

Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerdeki başarısıyla adeta Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Kemal Sunal’ın Postacı filminin tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...

Nubar Terziyan gülümseyen yüzüyle adeta hazfızalardan hiç silinmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kemal Sunal’ın Postacı filminin tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...

Usta oyuncu kariyeri boyunca 400'den fazla yapımda rol almıştı.

Kemal Sunal’ın Postacı filminin tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...

Nubar Terziyan hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Kemal Sunal’ın Postacı filminin tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...

Meğer Nubar Terziyan'ın yeğeni de çok ünlüymüş.

SON DAKİKA