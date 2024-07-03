Kemal Sunal’sız 24 yıl! Ailesi ölüm yıl dönümünde böyle andı! ’Sensiz hayatım seninle geçirdiğim hayatımı geçti’

"Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen hayatta kalandır "



Kemaaaaallllll !!!!



Cemil Meriç böyle demiş gerçekten de öyle oluyor bil istedim….



03.07.2000 hayat durmuş bana da ben çabalıyorum ...

Çok yoruldum ..