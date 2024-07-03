Giriş Tarihi: 03.07.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
13:39
Kemal Sunal'sız 24 yıl! Ailesi ölüm yıl dönümünde böyle andı! 'Sensiz hayatım seninle geçirdiğim hayatımı geçti'
Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde 'Balalayka' filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetmişti. Filmleri hâlâ hafızalardaki tazeliğini koruyan sanatçının 24'üncü ölüm yıl dönümünde de unutulmadı. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, kızı Ezo Sunal ve oğlu Ali Sunal'ın paylaşımı duygulandırdı.