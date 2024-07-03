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Haberler Galeri Kemal Sunal'sız 24 yıl! Ailesi ölüm yıl dönümünde böyle andı! 'Sensiz hayatım seninle geçirdiğim hayatımı geçti'
Giriş Tarihi: 03.07.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 13:39

Kemal Sunal'sız 24 yıl! Ailesi ölüm yıl dönümünde böyle andı! 'Sensiz hayatım seninle geçirdiğim hayatımı geçti'

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde 'Balalayka' filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetmişti. Filmleri hâlâ hafızalardaki tazeliğini koruyan sanatçının 24'üncü ölüm yıl dönümünde de unutulmadı. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, kızı Ezo Sunal ve oğlu Ali Sunal'ın paylaşımı duygulandırdı.

Kemal Sunal’sız 24 yıl! Ailesi ölüm yıl dönümünde böyle andı! ’Sensiz hayatım seninle geçirdiğim hayatımı geçti’

Oynadığı birbirinden farklı rollerle sinemaseverlerin yüzünü güldürmeyi başaran Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının üstünden tam 24 yıl geçti. Gül Sunal da eşine özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. Ali Sunal da annesinin paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Kemal Sunal’sız 24 yıl! Ailesi ölüm yıl dönümünde böyle andı! ’Sensiz hayatım seninle geçirdiğim hayatımı geçti’

Merhum sanatçının eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşine olan büyük özlemini dile getiriyor. Sunal, son mesajıyla takipçilerini duygulandırdı.

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Kemal Sunal’sız 24 yıl! Ailesi ölüm yıl dönümünde böyle andı! ’Sensiz hayatım seninle geçirdiğim hayatımı geçti’

"Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen hayatta kalandır "

Kemaaaaallllll !!!!

Cemil Meriç böyle demiş gerçekten de öyle oluyor bil istedim….

03.07.2000 hayat durmuş bana da ben çabalıyorum ...
Çok yoruldum ..

Kemal Sunal’sız 24 yıl! Ailesi ölüm yıl dönümünde böyle andı! ’Sensiz hayatım seninle geçirdiğim hayatımı geçti’

"ÖYLE BİR ŞANSIN YOK GÜLÜM"

Ali Sunal, annesinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Babasının izinden giderek oyuncu olan Ali Sunal, annesine "Ne yorulması, torunların seninle oynamaya bayılıyor. Öyle bir şansın yok gülüm" sözleriyle karşılık verdi.

Kemal Sunal’sız 24 yıl! Ailesi ölüm yıl dönümünde böyle andı! ’Sensiz hayatım seninle geçirdiğim hayatımı geçti’

Babasının ölüm yıl dönümünde nostaljik bir kareye yer veren 46 yaşındaki oyuncu, şu mesajı yazdı:

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