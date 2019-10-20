Kenan Ece ve Canan Ergüder çifti tiyatro sahnesine birlikte döndü!

- İki ayrı oyun gibi aslında. Monolog şeklinde ilerliyor.

- K. E: Oyun erkek oyuncu için yazılmış. Hatta Canan önce o metni okumuş, haberim yoktu. Sonra kadın için yazılmış. Birlikte bir okuma provası yaptık her birimiz kendi metinlerimizi çok beğendik ama bunlar bir arada nasıl olur diye endişelerimiz vardı. Oyunu örmek bizi en çok zorlayan şeylerden biri oldu.

- Canan Ergüder: Yönetmenimizin katkıları ve yazarımız Erdi Işık'ın onayıyla iki kişilik metni ince eleyip tek bir oyun haline dönüştürdük.