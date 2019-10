Kenan Ece ve Canan Ergüder çifti tiyatro sahnesine birlikte döndü!

- Bu oyunu seçme sebebiniz neydi?

- C. E: Ben beş yıldır sahnelerden uzağım. Bir hamilelik süreci yaşadım. Konfor alanımızı terk edip kendimizi zorlayacak bir oyunla dönmek istedik.

- K. E: Farklı bir iş olsun istedik. Kentli insanın çelişkileri, düşündükleri şeylerin ne kadarını eyleme döktükleri konusunda sorgulayıcı, iyi insan kimdir, doğru tarafta olmak nedir gibi soruları sordurtan bir oyun bizi cezbetti açıkçası. Bir kriz anında bütün bilinçaltı açığa çıktığında, gerçek yüzümüzün ortaya çıktığı o an çok hoşuma gitti.



- Yüzleşme mekânı da çok yaratıcı. Bir tuvalet...

C. E: Evet. Bu iki doktor da yaşadıkları bir kriz anında tuvalete gidiyorlar. İnsanlar genelde kaçış için tuvaleti kullanır. Şu an ters bir durum olsa müsaade isteyip tuvalete gideriz. Orada kendimize bir çeki düzen veririz. İhtiyacın varsa giderir, kafandan bir şeyler geçirir, sakinleşir ve ondan sonra dönersin. Tuvalet aslında kendinle baş başa kaldığın mahrem bir yerdir.