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ve çifti sahnesine birlikte döndü!

Oğulları Demir'in büyümesini bekleyen ve çifti sahnesine birlikte döndü. 'ta iki doktor üzerinden kentli insanın çelişkileri anlatılıyor. "İnsanların kendileriyle yüzleşmesini sağlamak niyetimiz, zor bir oyunla geri dönmek istedik" diyen çift heyecanlı günler yaşıyor

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Giriş Tarihi: 20.10.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 11:09
Kenan Ece ve Canan Ergüder çifti tiyatro sahnesine birlikte döndü!

Yaklaşık iki yıl önce evlenen ve çifti sahnesine birlikte döndü. 18 aylık bebekleri Demir'in büyümesini bekleyen ikili Erdi Işık'ın yazıp Kayhan Berkin'in yönettiği adlı oyunda aynı sahneyi paylaşıyor. Oyun iki ayrı hastanede iki ayrı şüpheli ölüme sebebiyet veren, üniversite sınavında Türkiye derecesi almış, entelektüel seviyesi yüksek iki doktorun vicdanlarıyla hesaplaşmaları üzerine kurulu. Yeşim ve Furkan karakterini canlandıran ikili, kriz anında tuvalete sığınıyor. 3 bin tuvalet kağıdıyla oluşturulan tuvalet atmosferi sebebiyle oyun tuvalette geçiyor desek yanlış olmaz. İkiliyle Cafe Zanzibar Caddebostan'da bir araya geldik, hem oyunu, hem evliliklerini hem de çocuklu hayatlarını konuştuk...

Kenan Ece ve Canan Ergüder çifti tiyatro sahnesine birlikte döndü!

- Yeni oyununuz hayırlı olsun. Henüz çok yeni ama nasıl yorumlar aldınız?
- Kenan Ece: Gayet olumlu yorumlar aldık. İlk başta doktorluk mesleğine bir eleştiri yapıyormuşuz gibi algılanıyordu. Öyle bir eleştirel yanı yok. Biz daha çok kentli insanların ahlak kavramlarına değinmek istedik. Bir vicdan muhasebesi aslında.

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Kenan Ece ve Canan Ergüder çifti tiyatro sahnesine birlikte döndü!

- İki ayrı oyun gibi aslında. Monolog şeklinde ilerliyor.
- K. E: Oyun erkek oyuncu için yazılmış. Hatta Canan önce o metni okumuş, haberim yoktu. Sonra kadın için yazılmış. Birlikte bir okuma provası yaptık her birimiz kendi metinlerimizi çok beğendik ama bunlar bir arada nasıl olur diye endişelerimiz vardı. Oyunu örmek bizi en çok zorlayan şeylerden biri oldu.

- Canan Ergüder: Yönetmenimizin katkıları ve yazarımız Erdi Işık'ın onayıyla iki kişilik metni ince eleyip tek bir oyun haline dönüştürdük.

Kenan Ece ve Canan Ergüder çifti tiyatro sahnesine birlikte döndü!

- Bu oyunu seçme sebebiniz neydi?
- C. E: Ben beş yıldır sahnelerden uzağım. Bir hamilelik süreci yaşadım. Konfor alanımızı terk edip kendimizi zorlayacak bir oyunla dönmek istedik.
- K. E: Farklı bir iş olsun istedik. Kentli insanın çelişkileri, düşündükleri şeylerin ne kadarını eyleme döktükleri konusunda sorgulayıcı, iyi insan kimdir, doğru tarafta olmak nedir gibi soruları sordurtan bir oyun bizi cezbetti açıkçası. Bir kriz anında bütün bilinçaltı açığa çıktığında, gerçek yüzümüzün ortaya çıktığı o an çok hoşuma gitti.

- Yüzleşme mekânı da çok yaratıcı. Bir tuvalet...
C. E: Evet. Bu iki doktor da yaşadıkları bir kriz anında tuvalete gidiyorlar. İnsanlar genelde kaçış için tuvaleti kullanır. Şu an ters bir durum olsa müsaade isteyip tuvalete gideriz. Orada kendimize bir çeki düzen veririz. İhtiyacın varsa giderir, kafandan bir şeyler geçirir, sakinleşir ve ondan sonra dönersin. Tuvalet aslında kendinle baş başa kaldığın mahrem bir yerdir.

Kenan Ece ve Canan Ergüder çifti tiyatro sahnesine birlikte döndü!

KARŞILIKLI SAYGI EVLİLİKTE ÖNEMLİ

- Karı koca aynı sahnede olmak nasıl bir his?
- C. E: Çok güzel bir his. Birbirine saygı duyan iki oyuncuyuz. Güven duyuyoruz birbirimize ve bu çok önemli. birlikte oyun yapmak istiyorduk. Ritim duygusu yüksek bir oyun. O ritme ayak uydurmak güvenle olacak bir şey.
- K.E: Karı koca olmasan da karşındaki oyuncuya güvenmek istersin. Her şeyde bir denge olması lazım. Göz göze olmasak da iki farklı enstrümandan çıkan tek ses gibiyiz.

Kenan Ece ve Canan Ergüder çifti tiyatro sahnesine birlikte döndü!

- İki oyuncunun evliliği bana dışarıdan çok şamatalı geliyor. Sürekli filmlerden kitaplardan farklı bakış açısı kazandıracak konuşmalar yapılıyor gibi... Aynı mesleği yapan biriyle evli olmak avantaj mı dezavantaj mı?
- K. E: Karı koca olarak oyun hakkında bol bol konuşsak da, birbirimizin fikirlerine değer versek de oyunculuklarımız üzerine ahkam kesmiyoruz. Bu da saygı ve güven çerçevesi içinde kalmamızı sağlıyor. Ayrıca profesyonel hayatla özeli karıştırmamak da önemli...
- C. E: Genelde Kenan benim de bakış açımı değiştiren sürekli yeni bir ilgi alanı geliştiriyor. Evlilikte önemli olan kendi alanına ve birbirlerinin alanına saygı göstermek.

Kenan Ece ve Canan Ergüder çifti tiyatro sahnesine birlikte döndü!

KARŞIMDA UYUKLAYAN SEYİRCİ GÖRDÜM

Hipokrat'la alakalı söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
- C. E: Bu anlatı tarzında bir oyun ve seyirciye ihtiyacımız var. Provalarda boş sandalyelere oynadık. Seyirci gelince başka bir kimyaya büründü. Oyuna alışma süreci de yeni.
- K. E: Ben hiç yaşamadığım şeyi yaşıyorum bu oyunda. Üç kez oynadık, daha ilk iki oyunda tam önümdeki insan uyuyordu. Ve göz göze oynadığımız için görüyorum onu. Karşımda uyuyor. Çok enteresan bir şey bu. Not alanlar gördüm, boş boş duvara bakan gördüm. İlk defa karşılaştım böyle bir şeyle. Ekrana çok alıştığımız için karşılıklı bir deneyim olduğunu unutuyorlar galiba. Ben de bu sürece alışmaya çalışıyorum.

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