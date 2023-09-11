Kenan Işık 9 yıldır komada! Kenan Işık’ın son sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme! İşte Işık’ın yakın arkadaşının o açıklaması!

"BÖYLE HAFIZALARDA KALDIĞI GİBİ"

'Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle' diyen Zeybek, "Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor" diye konuştu.