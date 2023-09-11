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Haberler Galeri Kenan Işık 9 yıldır komada! Kenan Işık’ın son sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme! İşte Işık’ın yakın arkadaşının o açıklaması!
Giriş Tarihi: 11.09.2023 21:22 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 20:37

Kenan Işık 9 yıldır komada! Kenan Işık’ın son sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme! İşte Işık’ın yakın arkadaşının o açıklaması!

ATV'nin reytingleri altüst eden yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster'in hafızalara kazınan sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirdi. O günden itibaren Kenan Işık, komada yaşam mücadelesi verdi. 9 yıldır komada olan ünlü sunucudan haber var! Kenan Işık'ın yakın arkadaşı ünlü sunucunun son sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. İşte Kenan Işık'ın son sağlık durumu ile ilgili yapılan o açıklama!

Kenan Işık 9 yıldır komada! Kenan Işık’ın son sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme! İşte Işık’ın yakın arkadaşının o açıklaması!

Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu merak ediliyor. "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın efsane sunucusu Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşmış ve dengesini kaybederek başını çarpmıştı.

Kenan Işık 9 yıldır komada! Kenan Işık’ın son sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme! İşte Işık’ın yakın arkadaşının o açıklaması!

Olay sonrası 4 saat süren bir ameliyata alınan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış fakat komaya girmişti.

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Kenan Işık 9 yıldır komada! Kenan Işık’ın son sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme! İşte Işık’ın yakın arkadaşının o açıklaması!

9 yıldır komada olan Kenan Işık'tan yepyeni bir haber geldi. Işık'ın yakın arkadaşı spor yorumcusu Ozan Zeybek, bugün bir açıklama yaptı.

Kenan Işık 9 yıldır komada! Kenan Işık’ın son sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme! İşte Işık’ın yakın arkadaşının o açıklaması!

"BÖYLE HAFIZALARDA KALDIĞI GİBİ"

'Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle' diyen Zeybek, "Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor" diye konuştu.

Kenan Işık 9 yıldır komada! Kenan Işık’ın son sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme! İşte Işık’ın yakın arkadaşının o açıklaması!

"ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMADI!"

Ünlü sunucu Kenan Işık'ın eşi Beril Işık ise, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" dedi.

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