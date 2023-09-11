Giriş Tarihi: 11.09.2023 21:22
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
20:37
Kenan Işık 9 yıldır komada! Kenan Işık’ın son sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme! İşte Işık’ın yakın arkadaşının o açıklaması!
ATV'nin reytingleri altüst eden yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster'in hafızalara kazınan sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirdi. O günden itibaren Kenan Işık, komada yaşam mücadelesi verdi. 9 yıldır komada olan ünlü sunucudan haber var! Kenan Işık'ın yakın arkadaşı ünlü sunucunun son sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. İşte Kenan Işık'ın son sağlık durumu ile ilgili yapılan o açıklama!