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Haberler Galeri "Kendime saygımı kaybettim" demişti! Şimdi de takipçilerini kaybediyor: Şeyma Subaşı'na hayranlarından darbe...
Giriş Tarihi: 15.03.2025 07:33 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 07:35

"Kendime saygımı kaybettim" demişti! Şimdi de takipçilerini kaybediyor: Şeyma Subaşı'na hayranlarından darbe...

28 yıl süren evliliğin ardından bekar kalan Haluk Dinçer'in hızlı değişen aşk hayatı, Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada eriyen takipçi sayısı, Şirin Ediger'in başlamadan biten ilişkisi ve Pelin Akil'in hem tarzı hem de özel hayatıyla gündemde kalması… Magazin dünyasında neler oluyor? İşte Bülent Cankurt'un çok konuşulacak yeni yazısı!

BÜLENT CANKURT
Kendime saygımı kaybettim demişti! Şimdi de takipçilerini kaybediyor: Şeyma Subaşı’na hayranlarından darbe...

28 yıl aynı yastığı baş koyan Suzan Sabancı ile Haluk Dinçer'in Ekim 2023'te anlaşmalı olarak boşandığını da, Haluk Bey'in bekarlık hayatının kısa sürdüğünü de ilk bu köşede okumuştunuz. Ancak Haluk Bey'in geçtiğimiz yaz İstanbul sosyetesinin buluşma yeri Türkbükü'nde el ele yürüyüp aşkını ifşa ettiği sevgilisiyle ilişkisi, yaz aşkı olarak kalmıştı. Arayı açmadan eylülde de, Fas asıllı Türk vatandaşı Mounia Amor ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Benim gibi herkes, 28 yılın ardından bekar kalan Haluk Bey'in bu ilişkisinin de gelip geçici bir heves olup olmadığını merak ediyordu. Herkesi merakından gidereyim. Benim de mutluluklarına birkaç kez şahit olduğum Haluk Bey ile Mounia Hanım, ilişkilerini bir üst seviye çıkarmış. Mounia Amor, Haluk Bey'in Zincirlikuyu'daki lüks rezidanstaki bekar evine taşınmış. Birlikte yaşamaya karar verdiklerine göre bu ilişki gelecek vadediyor.

Kendime saygımı kaybettim demişti! Şimdi de takipçilerini kaybediyor: Şeyma Subaşı’na hayranlarından darbe...

HAYIRLI İFTAR!

Sosyetenin yardımsever kadınları, üniversitede okuyan ancak maddi zorluk yaşayan başarılı öğrencilere destek sağlamak amacıyla kurulan Başarım Sensin Derneği'nin hafta içindeki yardım iftarında buluştu. İftar öncesi Türkolog ve Anadolu Kültür Tarihçisi Ali Canip Olgunlu bir söyleşi gerçekleştirdi. Figen-İrem Kıral, Yelda Güral, Esra Öztürk, Gülbin Simitçioğlu'nun da aralarında olduğu sosyeteden yardımsever isimler, iftara katılıp derneğe destek oldu. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.

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Kendime saygımı kaybettim demişti! Şimdi de takipçilerini kaybediyor: Şeyma Subaşı’na hayranlarından darbe...

100 BİN DAHA KAYBETMİŞ!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın takipçileriyle yıldızı barışmıyor! Hatırlarsınız; Şeyma, 6 Şubat 2023'teki deprem felaketine duyarsız kalmıştı. Mohammed Alsaloussi ile St. Moritz tatilinden, New York'taki gelinlik provası ve restoranlardan paylaşım yapan Şeyma'ya en büyük cezayı takipçileri kesmiş, 3.3 milyon olan takipçi sayısı 2.9 milyona düşmüştü.

Kendime saygımı kaybettim demişti! Şimdi de takipçilerini kaybediyor: Şeyma Subaşı’na hayranlarından darbe...

Önceki gün baktığımda gördüm ki, 100 bin takipçi daha kaybetmiş. Hafta içinde Mohammed Alsaloussi ile beş ay süren evliliğinde neler çektiğini anlatması, yeniden gündeme gelip kalan takipçilerini korumak için olabilir mi, diye düşünmeden edemedim!

Kendime saygımı kaybettim demişti! Şimdi de takipçilerini kaybediyor: Şeyma Subaşı’na hayranlarından darbe...

BAŞLAMADAN BİTTİ!

İlk evliliğini Osmantan Erkır ile yapan, 6 yıl evli kaldığı kızı İstanbul'un babası Okan Bayülgen'den 2014'te boşanan reklamcı ve DJ Şirin Ediger'in uzun süredir kalbi boştu. Boşandıktan sonra en ciddi ilişkisini işletmeci Bahadır Güceer ile yaşayan Ediger'in, şimdi de asırlık ofis mobilyası markasının patronu Güran Gökyay ile flört ettiği kulağıma gelmişti.