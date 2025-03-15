Giriş Tarihi: 15.03.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
07:35
"Kendime saygımı kaybettim" demişti! Şimdi de takipçilerini kaybediyor: Şeyma Subaşı'na hayranlarından darbe...
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