"Kendime saygımı kaybettim" demişti! Şimdi de takipçilerini kaybediyor: Şeyma Subaşı'na hayranlarından darbe...

28 yıl aynı yastığı baş koyan Suzan Sabancı ile Haluk Dinçer'in Ekim 2023'te anlaşmalı olarak boşandığını da, Haluk Bey'in bekarlık hayatının kısa sürdüğünü de ilk bu köşede okumuştunuz. Ancak Haluk Bey'in geçtiğimiz yaz İstanbul sosyetesinin buluşma yeri Türkbükü'nde el ele yürüyüp aşkını ifşa ettiği sevgilisiyle ilişkisi, yaz aşkı olarak kalmıştı. Arayı açmadan eylülde de, Fas asıllı Türk vatandaşı Mounia Amor ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Benim gibi herkes, 28 yılın ardından bekar kalan Haluk Bey'in bu ilişkisinin de gelip geçici bir heves olup olmadığını merak ediyordu. Herkesi merakından gidereyim. Benim de mutluluklarına birkaç kez şahit olduğum Haluk Bey ile Mounia Hanım, ilişkilerini bir üst seviye çıkarmış. Mounia Amor, Haluk Bey'in Zincirlikuyu'daki lüks rezidanstaki bekar evine taşınmış. Birlikte yaşamaya karar verdiklerine göre bu ilişki gelecek vadediyor.