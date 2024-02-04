’Kendimi balkondan aşağı atarım’ demişti… Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile tanıştı!

Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki kızı Yasmin Erbil son olarak babası hakkında sitemkar ifadelerde bulunmuş "Babalık görmedim" demişti. Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil, şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu.