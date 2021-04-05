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Haberler Galeri Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık dedesinin kopyası... Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş!
Giriş Tarihi: 05.04.2021 06:51 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 06:54

'ın oğlu dedesinin kopyası... Çukurova'nın 'si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş!

'nın merak edilen oyuncularının başında karakterine hayat veren geliyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın usta isimlerinden Kerem Alışık'ın 'ın unutulmayan isimlerinden 'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran da dedesinin izinde. Kerem Alışık'ın, dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu Sadri Alışık'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası...

Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık dedesinin kopyası... Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş!

'nın merak edilen oyuncularının başında karakterine hayat veren geliyor.

Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık dedesinin kopyası... Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş!

'nın usta isimlerinden 'ın 'ın unutulmayan isimlerinden 'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur.

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Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık dedesinin kopyası... Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş!

Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran 'ın oğlu da dedesinin izinde. Kerem Alışık'ın, dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu 'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? 'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası... İşte Sadri Alışık'ın torunu Sadri ve akraba ünlüler...

Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık dedesinin kopyası... Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş!

Akraba olduklarını öğrendiğinizde çok şaşıracağınız ünlüleri sizler için derledik...

Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık dedesinin kopyası... Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş!
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