Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık dedesinin kopyası... Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş!

Bir Zamanlar Çukurova'nın merak edilen oyuncularının başında Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık geliyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın usta isimlerinden Kerem Alışık'ın Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran Kerem Alışık'ın oğlu da dedesinin izinde. Kerem Alışık'ın, dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu Sadri Alışık'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası...