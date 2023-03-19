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Haberler Galeri Kesik el sahnesi tepki çekmişti! Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın yerine gelen isim belli oldu... Yokluğunu aratmayacak
Giriş Tarihi: 19.03.2023 23:08 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 23:08

Kesik el sahnesi tepki çekmişti! Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın yerine gelen isim belli oldu... Yokluğunu aratmayacak

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, son zamanlarda kadroda yaşanan ayrılık ve final haberleriyle adından söz ettiriyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizide beklemedik bir ayrılık yaşandı. Dizinin ilk bölümünden bu yana Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, sağlık sorunları nedeniyle yapıma veda etti. Pars Savcı karakterinin ölüm şekli ise sosyal medyaya damga vurdu. Rıdvan'ın ölümünden sonra haber alınamayan Pars Savcı kayıplara karışmış, final sahnesinde ise kesik el kadraja girmişti. Ak'ın yerine gelecek isim de belli oldu. İşte, o usta oyuncu…

Kesik el sahnesi tepki çekmişti! Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın yerine gelen isim belli oldu... Yokluğunu aratmayacak

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yargı dizisi, her Pazar akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Kesik el sahnesi tepki çekmişti! Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın yerine gelen isim belli oldu... Yokluğunu aratmayacak

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Şükran Ovalı, Hüseyin Avni Danyal ve Cezmi Baskın gibi isimlerin yer aldığı dizi son zamanlarda ayrılık ve final haberleriyle gündeme geliyor.

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Kesik el sahnesi tepki çekmişti! Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın yerine gelen isim belli oldu... Yokluğunu aratmayacak

Bir değişiklik olmazsa bu sezon final yapması beklenen yapımda beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Kesik el sahnesi tepki çekmişti! Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın yerine gelen isim belli oldu... Yokluğunu aratmayacak

PARS SAVCI GİTTİ

Dizinin ilk bölümden bu yana Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, apar topar projeye veda etti.

Mehmet Yılmaz Ak'ın sağlık sorunları nedeniyle yapıma veda ettiği öğrenilirken karakterin vedası herkesi şok etti.

Kesik el sahnesi tepki çekmişti! Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın yerine gelen isim belli oldu... Yokluğunu aratmayacak

"ÇALIŞMASINA ENGEL OLAN RAHATSIZLIĞINI BELGELEDİ"

Mehmet Yılmaz Ak'ın vedasının ardından açıklama yapan Yapım şirketi, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yargı dizimizin oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak, yaşadığı sağlık probleminin çalışmasına mani olduğunu belgeleyen uzman doktor raporunu yapım şirketimize sunmuş ve projemizden kendi isteğiyle ayrılmıştır. #Yargı hız kesmeyen hikâyesiyle izleyicisiyle buluşmaya devam edecek."

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