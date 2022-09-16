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Haberler Galeri Kilolu kadınlara hakaret içerekli tweet'lerine tepki yağdı! Siz bir de Mehmet Dinçerler'in kilolu halini görün!
Giriş Tarihi: 16.09.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 09:42

Kilolu kadınlara hakaret içerekli tweet'lerine tepki yağdı! Siz bir de Mehmet Dinçerler'in kilolu halini görün!

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 4 ay önce hayatını birleştiren çift boşanıyor. Ünlü şarkıcı Hadise Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Ardından Hadise'ye Instagram'dan yanıt veren Mehmet Dinçerler'in eski tweet'leri ise başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hakaret dolu paylaşımlar yaptığı görülen Dinçerler tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.Kilolu kadınları da hedef alan Dinçerler'in kilolu hali ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kilolu kadınlara hakaret içerekli tweet’lerine tepki yağdı! Siz bir de Mehmet Dinçerler’in kilolu halini görün!

Ünlü popçu Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü popçu, büyük aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı.

Kilolu kadınlara hakaret içerekli tweet’lerine tepki yağdı! Siz bir de Mehmet Dinçerler’in kilolu halini görün!

Dinçerler'in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmıştı.

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Kilolu kadınlara hakaret içerekli tweet’lerine tepki yağdı! Siz bir de Mehmet Dinçerler’in kilolu halini görün!

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, 1 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nikah masasına oturmuştu.

Kilolu kadınlara hakaret içerekli tweet’lerine tepki yağdı! Siz bir de Mehmet Dinçerler’in kilolu halini görün!

Birlikteliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler, boşanıyor.

Kilolu kadınlara hakaret içerekli tweet’lerine tepki yağdı! Siz bir de Mehmet Dinçerler’in kilolu halini görün!

Önce bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftten Hadise, 3 milyon değerindeki evlilik yüzüğünü takmamaya başladı. Çok geçmeden Mehmet Dinçerler de alyanssız görüntülendi.

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