Giriş Tarihi: 16.09.2022 09:35
Güncelleme Tarihi: 16.09.2022
09:42
Kilolu kadınlara hakaret içerekli tweet'lerine tepki yağdı! Siz bir de Mehmet Dinçerler'in kilolu halini görün!
Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 4 ay önce hayatını birleştiren çift boşanıyor. Ünlü şarkıcı Hadise Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Ardından Hadise'ye Instagram'dan yanıt veren Mehmet Dinçerler'in eski tweet'leri ise başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hakaret dolu paylaşımlar yaptığı görülen Dinçerler tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.Kilolu kadınları da hedef alan Dinçerler'in kilolu hali ortaya çıktı. İşte detaylar...