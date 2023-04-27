Kim der ki 65 yaşında! Yılların şarkıcısı Ayşegül Aldinç son hali ile 20’lik genç kızlara taş çıkardı!

Türk popüler müzik tarihinin önemli isimlerinden Ayşegül Aldinç güzelliği ve düzgün fiziği ile yıllara meydan okumaya devam ediyor. Şimdilerde 65 yaşında olan Ayşegül Aldinç 20'lik genç kızlara taş çıkarıyor. Yılların güzelliğine güzellik kattığı yorumları yağan Ayşegül Aldinç son paylaşımı ile sosyal medyada gündem olmayı başardı. Ayşegül Aldinç spor tarzı ve fit hali ile övgüleri topladı. Ayşegül Aldinç'in yüzündeki estetik dokunuşlar da dikkatlerden kaçmadı. İşte "Kim der ki 65 yaşında" yorumları yapılan Ayşegül Aldinç'in son hali...