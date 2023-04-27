Kim der ki 65 yaşında! Yılların şarkıcısı Ayşegül Aldinç son hali ile 20’lik genç kızlara taş çıkardı!

Popüler müziğin ikon isimlerinden Ayşegül Aldinç son hali ile sosyal medyayı adeta salladı! Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk kariyerinin de hafife alınmayacak kadar renkli olması Ayşegül Aldinç'i yılların eskitemediği bir sanatçı haline getirdi.