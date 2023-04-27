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Haberler Galeri Kim der ki 65 yaşında! Yılların şarkıcısı Ayşegül Aldinç son hali ile 20'lik genç kızlara taş çıkardı!
Giriş Tarihi: 27.04.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 12:11

Kim der ki 65 yaşında! Yılların şarkıcısı Ayşegül Aldinç son hali ile 20'lik genç kızlara taş çıkardı!

Türk popüler müzik tarihinin önemli isimlerinden Ayşegül Aldinç güzelliği ve düzgün fiziği ile yıllara meydan okumaya devam ediyor. Şimdilerde 65 yaşında olan Ayşegül Aldinç 20'lik genç kızlara taş çıkarıyor. Yılların güzelliğine güzellik kattığı yorumları yağan Ayşegül Aldinç son paylaşımı ile sosyal medyada gündem olmayı başardı. Ayşegül Aldinç spor tarzı ve fit hali ile övgüleri topladı. Ayşegül Aldinç'in yüzündeki estetik dokunuşlar da dikkatlerden kaçmadı. İşte "Kim der ki 65 yaşında" yorumları yapılan Ayşegül Aldinç'in son hali...

Kim der ki 65 yaşında! Yılların şarkıcısı Ayşegül Aldinç son hali ile 20’lik genç kızlara taş çıkardı!

Popüler müziğin ikon isimlerinden Ayşegül Aldinç son hali ile sosyal medyayı adeta salladı! Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk kariyerinin de hafife alınmayacak kadar renkli olması Ayşegül Aldinç'i yılların eskitemediği bir sanatçı haline getirdi.

Kim der ki 65 yaşında! Yılların şarkıcısı Ayşegül Aldinç son hali ile 20’lik genç kızlara taş çıkardı!

Ayşegül Aldinç'in Türkiye'nin en önemli yönetmen ve oyuncularıyla hafızalara nakşolmuş sinema filmlerine, dizilerine imza atmışlığı var...

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Kim der ki 65 yaşında! Yılların şarkıcısı Ayşegül Aldinç son hali ile 20’lik genç kızlara taş çıkardı!

Güzelliği, 'cool' duruşu ise her daim dillerde. Formülü kendine saklı olmakla birlikte, eskimeyen şarkıların, eskimeyen bir duruşun sahibi...

Kim der ki 65 yaşında! Yılların şarkıcısı Ayşegül Aldinç son hali ile 20’lik genç kızlara taş çıkardı!

Ayşegül Aldinç güzelliği ve düzgün fiziği ile yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Kim der ki 65 yaşında! Yılların şarkıcısı Ayşegül Aldinç son hali ile 20’lik genç kızlara taş çıkardı!

Şimdilerde 65 yaşında olan Ayşegül Aldinç 20'lik genç kızlara taş çıkarıyor.

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