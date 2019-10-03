Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanı! Finale böyle gelmişti

Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu üstlenecek. ATV'nin izlenme rekoru kıran yarışmasında final sorusu damga vuracak. Türkiye'nin geçtiğimiz sezon konuştuğu isim Arda Ayten 1 milyon değerindeki soru için yarışacak. Programın sıkı takipçileri Kim Milyoner Olmak İster'de sergilediği performansla ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Arda Ayten'in 1 milyonluk soruyla ekrana gelmesini bekliyor. Kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu vurgulayan Arda Ayten henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Peki Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanı…