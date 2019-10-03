Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanı! Finale böyle gelmişti

En çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Kim Milyoner Olmak İster'de şimdiye kadar birçok yarışmacı katıldı. En çok dikkat çeken yarışmacı ise Arda Ayten oldu. Henüz 19 yaşındaki Arda Ayten Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanını tüm Türkiye'ye yaşatmıştı. Kendinden emin, sempatik ve bilgili tavırlarıyla dikkat çeken yarışmacı 1 milyon değerindeki soruyu görmeye hak kazanmıştı. Ayten, 250 bin TL'yi alıp çekilebilecek ya da son soruya cevap verip 1 milyonun sahibi olmak isteyecek. Peki Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanı ve yeni sezon başlangış tarihi...