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  • Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanı! Finale böyle gelmişti

'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanı! Finale böyle gelmişti

Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması 'de yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster sunuculuğunu üstlenecek. ATV'nin izlenme rekoru kıran yarışmasında final sorusu damga vuracak. Türkiye'nin geçtiğimiz sezon konuştuğu isim 1 milyon değerindeki soru için yarışacak. Programın sıkı takipçileri Kim Milyoner Olmak İster'de sergilediği performansla ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Arda Ayten'in 1 milyonluk soruyla ekrana gelmesini bekliyor. Kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu vurgulayan Arda Ayten henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Peki Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanı…

Giriş Tarihi: 03.10.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 17:29
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanı! Finale böyle gelmişti

En çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması '?' yeni sezonda 'nun sunumuyla ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Kim Milyoner Olmak İster'de şimdiye kadar birçok yarışmacı katıldı. En çok dikkat çeken yarışmacı ise oldu. Henüz 19 yaşındaki Arda Ayten Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanını tüm Türkiye'ye yaşatmıştı. Kendinden emin, sempatik ve bilgili tavırlarıyla dikkat çeken yarışmacı 1 milyon değerindeki soruyu görmeye hak kazanmıştı. Ayten, 250 bin TL'yi alıp çekilebilecek ya da son soruya cevap verip 1 milyonun sahibi olmak isteyecek. Peki Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanı ve yeni sezon başlangış tarihi...

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanı! Finale böyle gelmişti
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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanı! Finale böyle gelmişti
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanı! Finale böyle gelmişti
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanı! Finale böyle gelmişti
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanı! Finale böyle gelmişti
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanı! Finale böyle gelmişti
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