Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar... Genç yarışmacı alfabe sorusunu bilemeyince bakın ne yaptı?

Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmaya katılan 20 yaşındaki Yağmur Gökaydın, Milyoner'e damga vurdu.

"HAKİM OLMAK İSTİYORUM"

Küçüklüğünden beri avukat hayali olduğunu söyleyen yarışmacı, "Aile içinde tartışmalarda savunmayı hep ben yapardım. Ailemizde hukukçu yok. Şuan avukatlık değil de hakimlik daha yakın geliyor. Hakim olmak istiyorum " dedi.