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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar... Genç yarışmacı alfabe sorusunu bilemeyince bakın ne yaptı?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 10:27

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar... Genç yarışmacı alfabe sorusunu bilemeyince bakın ne yaptı?

Türk televizyonlarının uzun soluklu bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in 27 Aralık Cuma akşamı yayımlanan bölümü izleyicileri yine ekrana kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Milyoner'de heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmaya katılan 20 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Yağmur Gökaydın, kendisine yöneltilen alfabe sorusunda heyecanına yenik düştü. Yağmur Gökaydın soruyu bilemeyince bakın ne yaptı?

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar... Genç yarışmacı alfabe sorusunu bilemeyince bakın ne yaptı?

Atv'nin reyting rekorları kıran sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 27 Aralık Cuma akşamı yayımlanan bölümü yediden yetmişe herkesi ekrana kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar... Genç yarışmacı alfabe sorusunu bilemeyince bakın ne yaptı?

Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmaya katılan 20 yaşındaki Yağmur Gökaydın, Milyoner'e damga vurdu.

"HAKİM OLMAK İSTİYORUM"

Küçüklüğünden beri avukat hayali olduğunu söyleyen yarışmacı, "Aile içinde tartışmalarda savunmayı hep ben yapardım. Ailemizde hukukçu yok. Şuan avukatlık değil de hakimlik daha yakın geliyor. Hakim olmak istiyorum " dedi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar... Genç yarışmacı alfabe sorusunu bilemeyince bakın ne yaptı?

Genç yarışmacıya, "29 harfli Türk alfabesinin ilk sesli harfi ile ikinci sesli harfi arasında kaç sesli harf bulunur?" sorusu soruldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar... Genç yarışmacı alfabe sorusunu bilemeyince bakın ne yaptı?

PARMAKLARI İLE SAYDI

Parmak hesabı yapan yarışmacı heyecanına yeni düşerek yanlış yanıtladı.

C şıkkını cevaplayan 20 yaşındaki Yağmur Gökaydın, "Çok hızlı cevap verdim. Heyecandan oldu." sözlerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar... Genç yarışmacı alfabe sorusunu bilemeyince bakın ne yaptı?

SORU: "29 harfli Türk alfabesinin ilk sesli harfi ile ikinci sesli harfi arasında kaç sesli harf bulunur?"

A- 6

B- 5

C- 4

D- 0

DOĞRU CEVAP: D ŞIKKI 0

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