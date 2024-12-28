Giriş Tarihi: 28.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
10:27
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar... Genç yarışmacı alfabe sorusunu bilemeyince bakın ne yaptı?
Türk televizyonlarının uzun soluklu bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in 27 Aralık Cuma akşamı yayımlanan bölümü izleyicileri yine ekrana kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Milyoner'de heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmaya katılan 20 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Yağmur Gökaydın, kendisine yöneltilen alfabe sorusunda heyecanına yenik düştü. Yağmur Gökaydın soruyu bilemeyince bakın ne yaptı?