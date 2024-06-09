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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de Menekşe Teyze Milyoner'e damga vurdu: "Viyana'da eğitim aldım"
Giriş Tarihi: 09.06.2024 23:50 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 01:22

Kim Milyoner Olmak İster’de Menekşe Teyze Milyoner'e damga vurdu: "Viyana'da eğitim aldım"

ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Menekşe Koyuncu isimli yarışmacı yarışmada başarılı bir performans sergiledi. Menekşe Teyze, solucan gübresi üretimi yaptığını söyledi ve anlattıklarıyla izleyicileri beğenisini kazandı. Yarışmacı, ilk baraj sorularına kadar başarılı performans sergiledi. Kim Milyoner Olmak İster'de Menekşe Teyze ne kadarlık ödülün sahibi oldu? İşte Milyoner'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de Menekşe Teyze Milyoner’e damga vurdu: Viyana’da eğitim aldım

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Menekşe Teyze Milyoner’e damga vurdu: Viyana’da eğitim aldım

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de Menekşe Teyze Milyoner’e damga vurdu: Viyana’da eğitim aldım

Yarışmaya katılan Menekşe Teyze, anlattıklarıyla Milyoner'e damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de Menekşe Teyze Milyoner’e damga vurdu: Viyana’da eğitim aldım

Menekşe Teyze, solucan gübresi üretimi yaptığını ve anlattıklarıyla izleyicileri beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Menekşe Teyze Milyoner’e damga vurdu: Viyana’da eğitim aldım

Yarışmacı birinci baraj sorularına kolaylıkla cevaplar vererek ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

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