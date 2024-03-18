Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu görenleri şaşırttı! "Kenan'ın ikizi mi var?"
Giriş Tarihi: 18.03.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 07:45

'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu görenleri şaşırttı! "Kenan'ın ikizi mi var?"

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çift, mutlu evlilikleriyle takdir ediliyor. Mayıs 2022'de ikinci bebekleri Leyla'ya kavuşan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu ilgi ile takip ediliyor. Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu her zaman dikkatleri üzerine çekiyor. Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının markajında. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle görenleri hayrete düşürüyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu...

’Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu görenleri şaşırttı! Kenan’ın ikizi mi var?

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği çok şaşırttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal sosyal medya hesabından Derviş İmirzalıoğlu ile fotoğrafını paylaşmıştı. Sinem Kobal'ın paylaşımıyla ortaya çıkan abi Derviş İmirzalıoğlu, kardeşine benzerliğiyle dikkat çekti. Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

’Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu görenleri şaşırttı! Kenan’ın ikizi mi var?

Sinem Kobal ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu görenleri şaşırttı! Kenan’ın ikizi mi var?

21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor.

’Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu görenleri şaşırttı! Kenan’ın ikizi mi var?

Mayıs 2022'de ise ikinci bebekleri Leyla'ya kavuşan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu gündemden düşmüyor.

’Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu görenleri şaşırttı! Kenan’ın ikizi mi var?

Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu her zaman dikkatleri üzerine çekiyor.

SON DAKİKA