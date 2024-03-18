'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu görenleri şaşırttı! "Kenan'ın ikizi mi var?"

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği çok şaşırttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal sosyal medya hesabından Derviş İmirzalıoğlu ile fotoğrafını paylaşmıştı. Sinem Kobal'ın paylaşımıyla ortaya çıkan abi Derviş İmirzalıoğlu, kardeşine benzerliğiyle dikkat çekti. Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.