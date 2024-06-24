'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun bir de babasını görün! "Yakışıklılığının sebebi belli oldu"

Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
06:12
'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve ünlü oyuncu Sinem Kobal 2016 yılında Cunda Adası'nda evlenmişti. Mutlu evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandıran çiftin Lalin ve Leyla adında kızları var. Sanat camiasında parmakla gösterilen çift gözlerden uzak sakin bir aile hayatı yaşamayı tercih ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu'nu görenler çok şaşırdı. Bakan dönüp bir daha baktı benzerlikleri ise şaşkınlık vericiydi. İşte merak edeler için Kenan İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu…