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Haberler Galeri Kimi hedef aldı? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan imalı yeni paylaşım: Beden dili diye bir şey var biliyor musunuz?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 19:25 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 19:25

Kimi hedef aldı? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan imalı yeni paylaşım: Beden dili diye bir şey var biliyor musunuz?

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ve ardından açıklanan mirası sonrası yaşananlar gündemde sık sık yer aldı. Ünlü şarkıcının kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt'a miras bırakmadığının öğrenilmesinin ardından iki kardeşten peş peşe açıklamalar geldi. Sanatçı ölümünün 40'ıncı gününde anılmadan hemen önce Tuğçe Tayfur'un paylaşımı dikkat çekti. İşte Tuğçe Tayfur'un o paylaşımı!

Kimi hedef aldı? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan imalı yeni paylaşım: Beden dili diye bir şey var biliyor musunuz?

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, kaldırıldığı hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 4 Ocak'ta İstanbul'da uğurlanan ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, sadece sanat camiasını değil, aynı zamanda milyonları da hüzne boğdu.

Kimi hedef aldı? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan imalı yeni paylaşım: Beden dili diye bir şey var biliyor musunuz?

YAŞANANLAR GÜNDEME ADETA DAMGA VURDU

Cenaze töreninden ve mirasın açıklanmasının ardından yaşananlar gündeme adeta damga vurdu.

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Kimi hedef aldı? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan imalı yeni paylaşım: Beden dili diye bir şey var biliyor musunuz?

Ünlü şarkıcı, İstanbul ve Yalova'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Marmaris'teki villalarını ise Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.

Kimi hedef aldı? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan imalı yeni paylaşım: Beden dili diye bir şey var biliyor musunuz?

İKİ KARDEŞTEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Ünlü şarkıcının kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt'a miras bırakmadığının öğrenilmesinin ardından iki kardeşten peş peşe açıklamalar geldi.

Kimi hedef aldı? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan imalı yeni paylaşım: Beden dili diye bir şey var biliyor musunuz?

VASİYETNAMEYE İTİRAZ ETTİLER

Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın, vasiyetnameye itiraz ettiklerini açıkladı. Tayfur'un mirasını belirleyecek olan mahkeme, ailenin anlaşmazlıklarını çözmek üzere süreci başlattı.

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