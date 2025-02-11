Giriş Tarihi: 11.02.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
19:25
Kimi hedef aldı? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan imalı yeni paylaşım: Beden dili diye bir şey var biliyor musunuz?
Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ve ardından açıklanan mirası sonrası yaşananlar gündemde sık sık yer aldı. Ünlü şarkıcının kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt'a miras bırakmadığının öğrenilmesinin ardından iki kardeşten peş peşe açıklamalar geldi. Sanatçı ölümünün 40'ıncı gününde anılmadan hemen önce Tuğçe Tayfur'un paylaşımı dikkat çekti. İşte Tuğçe Tayfur'un o paylaşımı!