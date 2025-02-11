Kimi hedef aldı? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan imalı yeni paylaşım: Beden dili diye bir şey var biliyor musunuz?

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, kaldırıldığı hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 4 Ocak'ta İstanbul'da uğurlanan ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, sadece sanat camiasını değil, aynı zamanda milyonları da hüzne boğdu.