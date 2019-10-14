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Kimse Bilmez'in Pilot'u Burak Serdar Şanal herkesi şaşırttı

Kimse Bilmez'in Pilot'u Burak Serdar Şanal herkesi şaşırttı

Atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez seyircileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Kimse Bilmez dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatları ile ilgili bilgileri merak edip araştırıyor. Kimse Bilmez dizisinde Duygu'ya olan aşkıyla dizi seyircilerinin gönlünde taht kuran Pilot, en çok merak edilenler arasında. Kimse Bilmez dizisinin Pilot'u Burak Serdar Şanal dizi seyircileri tarafından oldukça merak ediliyor. Memleketlerini öğrenen seyirciler hayrete düştü. Sizce Burak Serdar Şanal nereli? İşte ünlü isimlerin memleketleri...