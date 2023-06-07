Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kırmızı bikinisiyle yatak odasından paylaştı! Kendall Jenner'dan olay pozlar
Giriş Tarihi: 07.06.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 12:46

Kırmızı bikinisiyle yatak odasından paylaştı! Kendall Jenner'dan olay pozlar

Geçtiğimiz günlerde göğüs uçlarını minik bir çiçekle kapatan ve değeri bin 515 dolar olan kıyafetiyle hayli konuşulan Kendall Jenner, gündem olmayı çok sevdi. ABD'nin en sosyetik isimlerinden Kendall Jenner yine nefes kesen pozlarla sosyal medyayı sallamayı bildi. Podyumların tozunu attıran 27 yaşındaki güzel, kırmızı bikinisiyle yatak odasından paylaştığı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı, geçti.

Kırmızı bikinisiyle yatak odasından paylaştı! Kendall Jenner’dan olay pozlar

ABD'de izlenme rekorları kıran Keeping Up with the Kardashians reality şovun en güzel yıldızı Kendall Jenner dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Kırmızı bikinisiyle yatak odasından paylaştı! Kendall Jenner’dan olay pozlar

Geçtiğimiz günlerde göğüs uçlarında çiçekler bulunan, bin 515 dolar (yaklaşık 31 bin 500 TL) değerindeki şeffaf üstlü mini elbisesini, yüksek topuklu ayakkabılarla tamamlayarak verdiği pozlarla gündem olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kırmızı bikinisiyle yatak odasından paylaştı! Kendall Jenner’dan olay pozlar

Kendall Jenner yine nefes kesen pozlarla sosyal medyayı sallamayı bildi.

Kırmızı bikinisiyle yatak odasından paylaştı! Kendall Jenner’dan olay pozlar

Sosyal medya kullanıcılarının radarından çıkmayan Kendall Jenner cesur pozlarına yenilerini ekledi.

Kırmızı bikinisiyle yatak odasından paylaştı! Kendall Jenner’dan olay pozlar

27 yaşındaki ABD'li ünlü model, kusursuz fiziğiyle hayranlarının aklını başından almaya devam ediyor.

SON DAKİKA