Giriş Tarihi: 07.06.2023 12:43
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
12:46
Kırmızı bikinisiyle yatak odasından paylaştı! Kendall Jenner'dan olay pozlar
Geçtiğimiz günlerde göğüs uçlarını minik bir çiçekle kapatan ve değeri bin 515 dolar olan kıyafetiyle hayli konuşulan Kendall Jenner, gündem olmayı çok sevdi. ABD'nin en sosyetik isimlerinden Kendall Jenner yine nefes kesen pozlarla sosyal medyayı sallamayı bildi. Podyumların tozunu attıran 27 yaşındaki güzel, kırmızı bikinisiyle yatak odasından paylaştığı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı, geçti.