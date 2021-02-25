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Haberler Galeri Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün eski mesleği şaşkınlık yarattı! Kimsenin aklına gelmez...
Giriş Tarihi: 25.02.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 14:30

Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün eski mesleği şaşkınlık yarattı! Kimsenin aklına gelmez...

Sosyal medya Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ü konuştu. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve karakteri ile izleyicinin beğenisini toplamıştı. 38 yaşındaki Aslıhan Gürbüz setlere ara vermiş ve İstanbul'dan uzaklaşıp kendine doğa ile iç içe yeni bir hayat kurmuştu. Aslıhan Gürbüz, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek hazırlanan Kırmızı Oda dizisine dahil oldu. Performansı ile dikkat çeken Aslıhan Gürbüz'ün hayatı merak konusu olurken eski mesleği şaşkınık yarattı. İşte Aslıhan Gürbüz'ün oyunculuktan önceki mesleği...

Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Gürbüz’ün eski mesleği şaşkınlık yarattı! Kimsenin aklına gelmez...

Sosyal medya Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ü konuştu. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve karakteri ile izleyicinin beğenisini toplamıştı.

Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Gürbüz’ün eski mesleği şaşkınlık yarattı! Kimsenin aklına gelmez...

38 yaşındaki Aslıhan Gürbüz setlere ara vermiş ve İstanbul'dan uzaklaşıp kendine doğa ile iç içe yeni bir hayat kurmuştu.

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Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Gürbüz’ün eski mesleği şaşkınlık yarattı! Kimsenin aklına gelmez...

Aslıhan Gürbüz, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek hazırlanan Kırmızı Oda dizisine dahil oldu.

Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Gürbüz’ün eski mesleği şaşkınlık yarattı! Kimsenin aklına gelmez...

Performansı ile dikkat çeken Aslıhan Gürbüz'ün hayatı merak konusu olurken eski mesleği şaşkınık yarattı.

Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Gürbüz’ün eski mesleği şaşkınlık yarattı! Kimsenin aklına gelmez...

İşte Aslıhan Gürbüz'ün oyunculuktan önceki mesleği ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

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