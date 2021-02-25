Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Gürbüz’ün eski mesleği şaşkınlık yarattı! Kimsenin aklına gelmez...

Sosyal medya Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ü konuştu. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve karakteri ile izleyicinin beğenisini toplamıştı. 38 yaşındaki Aslıhan Gürbüz setlere ara vermiş ve İstanbul'dan uzaklaşıp kendine doğa ile iç içe yeni bir hayat kurmuştu. Aslıhan Gürbüz, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek hazırlanan Kırmızı Oda dizisine dahil oldu. Performansı ile dikkat çeken Aslıhan Gürbüz'ün hayatı merak konusu olurken eski mesleği şaşkınık yarattı. İşte Aslıhan Gürbüz'ün oyunculuktan önceki mesleği...