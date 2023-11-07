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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşı Özge Özpirinçci için mutfağa girdi! "Şef Kıvanç yine şov yapmış" "Bir insana her şey mi yakışır"
Giriş Tarihi: 07.11.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 14:12

Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşı Özge Özpirinçci için mutfağa girdi! "Şef Kıvanç yine şov yapmış" "Bir insana her şey mi yakışır"

Sanat camiasının örnek çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti yakın arkadaşları Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ü evlerinde ağırladı... Geçtiğimiz günlerde 40 yaşına basak Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ, daha önce birlikte Yakamoz S-245 dizisinde oynadığı arkadaşı Özge Özpirinçci'nin sosyal medyasında ortaya çıktı. Özge Özpirinçci arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'u mutfakta paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ aşçılık eğitimin hakkını verdi... İşte Aile'nin Aslan Soykan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfakta şov yaptığı anlardan o kare...

Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşı Özge Özpirinçci için mutfağa girdi! Şef Kıvanç yine şov yapmış Bir insana her şey mi yakışır

Beraber rol aldıkları Yakamoz S-245 dizisiyle beğeni toplayan oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci özel hayatlarında da çok iyi dostlar.

Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşı Özge Özpirinçci için mutfağa girdi! Şef Kıvanç yine şov yapmış Bir insana her şey mi yakışır

Sanat camiasının örnek çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti yakın arkadaşları Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ü evlerinde ağırladı...

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Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşı Özge Özpirinçci için mutfağa girdi! Şef Kıvanç yine şov yapmış Bir insana her şey mi yakışır

Geçtiğimiz günlerde 40 yaşına basak Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci'nin sosyal medyasında ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşı Özge Özpirinçci için mutfağa girdi! Şef Kıvanç yine şov yapmış Bir insana her şey mi yakışır

Özge Özpirinçci arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'u mutfakta paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşı Özge Özpirinçci için mutfağa girdi! Şef Kıvanç yine şov yapmış Bir insana her şey mi yakışır

Kıvanç Tatlıtuğ aşçılık eğitimin hakkını verdi...

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