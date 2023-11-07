Giriş Tarihi: 07.11.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 14:12

Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşı Özge Özpirinçci için mutfağa girdi! "Şef Kıvanç yine şov yapmış" "Bir insana her şey mi yakışır"

Sanat camiasının örnek çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti yakın arkadaşları Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ü evlerinde ağırladı... Geçtiğimiz günlerde 40 yaşına basak Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ, daha önce birlikte Yakamoz S-245 dizisinde oynadığı arkadaşı Özge Özpirinçci'nin sosyal medyasında ortaya çıktı. Özge Özpirinçci arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'u mutfakta paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ aşçılık eğitimin hakkını verdi... İşte Aile'nin Aslan Soykan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfakta şov yaptığı anlardan o kare...