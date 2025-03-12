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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ oyuncu olmasaydı yapacağı mesleği ilk kez açıkladı! Kimse bu cevabı beklemiyordu....
Giriş Tarihi: 12.03.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 11:41

Kıvanç Tatlıtuğ oyuncu olmasaydı yapacağı mesleği ilk kez açıkladı! Kimse bu cevabı beklemiyordu....

Türk televizyon ve sinema dünyasının en karizmatik isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bugüne kadar birçok başarılı projede yer aldı. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ünlü isim, katıldığı bir yayında, oyuncu olmasaydı hangi mesleği yapacağını ilk kez açıkladı. Tatlıtuğ'un sürpriz itirafı hayranlarını şaşkına çevirirken, kimse onun bu alana ilgisi olduğunu tahmin etmiyordu! İşte o çok konuşulan açıklama…

Kıvanç Tatlıtuğ oyuncu olmasaydı yapacağı mesleği ilk kez açıkladı! Kimse bu cevabı beklemiyordu....

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri sarışın oğulları dünyaya geldi. Magazin dünyasının gözde çifti, son günlerde aldıkları kararla gündeme gelmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ oyuncu olmasaydı yapacağı mesleği ilk kez açıkladı! Kimse bu cevabı beklemiyordu....

Ünlü çift, okula gitme yaşı gelen oğulları Kurt Efe için Türkiye'den ayrılma kararı aldı.

İkilinin tercih ettiği ülke ise İngiltere - Londra oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ oyuncu olmasaydı yapacağı mesleği ilk kez açıkladı! Kimse bu cevabı beklemiyordu....

2 MİLYON LİRA

Tatlıtuğ gönlüne göre bir ev bulamayınca kiralık alternatiflere yöneldi. Ve aylık 4 bin Pound'luk bir evi tutmaya karar vererek, bir yıllık kirasını da peşin ödemişti. Bir yıllık kiraya 2 milyon lira veren Tatlıtuğ'un, ailesiyle bu ay Londra'ya gideceği ve oğlu Kurt Efe'yi de kreşe yazdırdı. Çift, şimdilik bir yıllığına Londra'ya giderek, işlerini buradan yürütmeye çalışacak.

Kıvanç Tatlıtuğ oyuncu olmasaydı yapacağı mesleği ilk kez açıkladı! Kimse bu cevabı beklemiyordu....

10 PARMAĞINDA 10 MARİFET

Bu süreçte Kıvanç Tatlıtuğ, aşçılık eğitimi alarak, mutfak sanatları konusunda da ustalaşmayı hedefliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ oyuncu olmasaydı yapacağı mesleği ilk kez açıkladı! Kimse bu cevabı beklemiyordu....

LONDRA'DAKİ ÜNLÜ MUTFAK OKULUNDA DERSLERE BAŞLADI

Kıvanç Tatlıtuğ'un Londra'daki ünlü mutfak okulu Le Cordon Bleu'de derslere başlaması büyük yankı uyandırmıştı.