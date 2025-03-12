Giriş Tarihi: 12.03.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
11:41
Kıvanç Tatlıtuğ oyuncu olmasaydı yapacağı mesleği ilk kez açıkladı! Kimse bu cevabı beklemiyordu....
Türk televizyon ve sinema dünyasının en karizmatik isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bugüne kadar birçok başarılı projede yer aldı. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ünlü isim, katıldığı bir yayında, oyuncu olmasaydı hangi mesleği yapacağını ilk kez açıkladı. Tatlıtuğ'un sürpriz itirafı hayranlarını şaşkına çevirirken, kimse onun bu alana ilgisi olduğunu tahmin etmiyordu! İşte o çok konuşulan açıklama…