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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ın plaj keyfi!
Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 10:39

Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ın plaj keyfi!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu. 6 aylık olan Kurt Efe bebeğin yeni karesini annesi Başak Dizer paylaştı. Ünlü çift şu sıralar Bodrum'da sonbahar tatilinde... Başak Dizer son olarak oğlu Kurt Efe ile arkadaşları Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ın plajda oynadıkları kareyi takipçileriyle paylaştı. İşte boğum boğum bacaklarıyla Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan...

Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile Özge Özpirinçci’nin kızı Mercan’ın plaj keyfi!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile Özge Özpirinçci’nin kızı Mercan’ın plaj keyfi!

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile Özge Özpirinçci’nin kızı Mercan’ın plaj keyfi!

Hamileliği süresince paylaşımlarıyla dikkat çeken Başak Dizer doğumdan sonra ise oğlu ve eşi ile soluğu tatilde almıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile Özge Özpirinçci’nin kızı Mercan’ın plaj keyfi!

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar.

Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile Özge Özpirinçci’nin kızı Mercan’ın plaj keyfi!

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu.

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