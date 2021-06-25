Kıvanç Tatlıtuğ'un karizmasının kaynağı belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ'un babasını görenler söylemeden edemedi...

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde bebek iddialarıyla gündeme gelen çift, iddiaları yalanladıktan sonra ilk kez Ezel ve Karadayı gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar'ın düğün töreninde ortaya çıkmıştı. Uluç Bayraktar'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Tatlıtuğ çifti, geceden çok özel bir paylaşımda bulunmuştu. Uzun bir aradan sonra eşi Başak Dizer ile paylaşım yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un aşk pozuna beğeni yağmıştı. Sonrasında sosyal medya hesabından yeni imajı ile poz veren Kıvanç Tatlıtuğ karizması ile hayranlarını mest etmişti... Kıvanç Tatlıtuğ'un karizmasının kaynağı babası çıktı. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un babası Erdem Tatlıtuğ ile benzerlikleri sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un babası Erdem Tatlıtuğ...