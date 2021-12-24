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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı hüsrana uğrattı! Sosyal medyayı çalkaladı
Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 11:51

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı hüsrana uğrattı! Sosyal medyayı çalkaladı

Aşkı-Memnu dizisinde hayat verdiği Behlül karakteriyle yıldızı parlayan Kıvanç Tatlıtuğ imajını değiştirdi. Baba olmak için gün sayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni tarzıyla şaşırttı. Saç ve sakalını kestiren Tatlıtuğ'un son hali hayranlarını ikiye böldü. Yakışıklılığı ile genç kızların kalbini çalan başarılı oyuncu sosyal medyayı salladı. Kıvanç Kasabalı, sosyal medya hesabından yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile çekildikleri bir kareyi takipçileriyle paylaştı. İşte merak edenler için Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı…

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı hüsrana uğrattı! Sosyal medyayı çalkaladı

Baba olmak için gün sayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, imajını değiştirdi. Saç ve sakalını kestiren Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı ise hayranlarını ikiye böldü.

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı hüsrana uğrattı! Sosyal medyayı çalkaladı

Kıvanç Tatlıtuğ, bir döneme damgasını vuran dizi Aşk-ı Memnu ile adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Stil danışmanı eşi Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren yakışıklı oyuncu, baba olmak için gün sayıyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı hüsrana uğrattı! Sosyal medyayı çalkaladı

İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Kıvanç Kasabalı, sosyal medya hesabından yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile çekildikleri bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Kasabalı, Instagram hesabından paylaştığı karenin altına, ''Kardeşimle yoldayız mutluyuz'' notunu düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı hüsrana uğrattı! Sosyal medyayı çalkaladı

Kıvanç Tatlıtuğ'un saçlarını kestirmesi ve sinekkaydı tıraş olması dikkatlerden kaçmadı. Tatlıtuğ'un yeni imajı bazı hayranları tarafından beğenilirken, bazı hayranları tarafından da eleştiri aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı hüsrana uğrattı! Sosyal medyayı çalkaladı

İŞTE KIVANÇ TATLITUĞ'UN ÇOK KONUŞULAN YENİ İMAJI!

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