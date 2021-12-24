Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı hüsrana uğrattı! Sosyal medyayı çalkaladı

Aşkı-Memnu dizisinde hayat verdiği Behlül karakteriyle yıldızı parlayan Kıvanç Tatlıtuğ imajını değiştirdi. Baba olmak için gün sayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni tarzıyla şaşırttı. Saç ve sakalını kestiren Tatlıtuğ'un son hali hayranlarını ikiye böldü. Yakışıklılığı ile genç kızların kalbini çalan başarılı oyuncu sosyal medyayı salladı. Kıvanç Kasabalı, sosyal medya hesabından yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile çekildikleri bir kareyi takipçileriyle paylaştı. İşte merak edenler için Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı…