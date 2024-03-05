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Haberler Galeri Kız kardeşlerini herkes tanıyordu! İşte Hadise'nin sır gibi sakladığı erkek kardeşi! Benzerlikleri olay oldu
Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 14:25

Kız kardeşlerini herkes tanıyordu! İşte Hadise'nin sır gibi sakladığı erkek kardeşi! Benzerlikleri olay oldu

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Hadise, son olarak Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmişti. Mehmet Dinçerler ile sadece 5 ay evli kalan Hadise, şimdi ise erkek kardeşi Murat Açıkgöz ile adından söz ettirdi. Hadise'nin erkek kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İkilinin benzerlikleri dikkat çekerken "Hadise'nin erkek versiyonu", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı. İşte Hadise'nin gözlerden uzak yaşayan kardeşi Murat...

Kız kardeşlerini herkes tanıyordu! İşte Hadise’nin sır gibi sakladığı erkek kardeşi! Benzerlikleri olay oldu

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Hadise 2003 yılında Belçika'da düzenlenen Popstar yarışması "Idool"a katılarak adını geniş kitlelere duyurmuş ve iki yıl sonra 2005'te 'Stir me up' şarkısı ile Türkiye'de tanınmaya başlamıştı. Bu süreçten sonra Murat Açıkgöz, ablası Hülya Açıkgöz ile Hadise'nin mali işler ve yatırımlardan sorumlu kişiler olarak görev yapmaya başladı. Hadise'nin küçük kardeş, Derya Açıkgöz ise Hadise'nin modacısı, stil ve imaj danışmanı olarak görev almaya başladı.

Kız kardeşlerini herkes tanıyordu! İşte Hadise’nin sır gibi sakladığı erkek kardeşi! Benzerlikleri olay oldu

Ancak 2010'lu yılların başlarında giderek büyük bir aile şirketi haline gelen Açıkgöz kardeşler daha sonra mali anlaşmazlıklar nedeni ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Ünlü sanatçı basına yansıyan anlaşmazlık haberlerini ablası Hülya, kardeşleri Derya ve Murat'ı sosyal medyada takipten çıkartarak doğrulamıştı. Daha sonra kardeşleri ile arasındaki buzları eritmişti.

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Kız kardeşlerini herkes tanıyordu! İşte Hadise’nin sır gibi sakladığı erkek kardeşi! Benzerlikleri olay oldu

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği uzun süre konuşulan Hadise, geçen günlerde Mert Ayaydın ile bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmişti.

Kız kardeşlerini herkes tanıyordu! İşte Hadise’nin sır gibi sakladığı erkek kardeşi! Benzerlikleri olay oldu

Geçen günlerde Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenen Hadise'nin aşk görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kız kardeşlerini herkes tanıyordu! İşte Hadise’nin sır gibi sakladığı erkek kardeşi! Benzerlikleri olay oldu

Ünlü şarkıcı şimdi ise erkek kardeşi Murat Açıkgöz ile adından söz ettirdi.

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