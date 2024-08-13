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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in evinin muhteşem manzarası görenleri büyüledi! Odasındaki o detay dikkatlerden kaçmadı!
Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 12:34

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in evinin muhteşem manzarası görenleri büyüledi! Odasındaki o detay dikkatlerden kaçmadı!

29 yaşındaki oyuncu Feyza Civelek, magazin gündeminin en sevdiği isimler arasında… Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle izlediğimiz Feyza Civelek, sosyal medyada gündem oldu. Feyza Civelek, senarist annesiyle yaşadığı evinin kapılarını hayranları için açtı. Feyza Civelek'in odası görenleri adeta şoke etti. İşte Feyza Civelek'in merak edilen evi…

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in evinin muhteşem manzarası görenleri büyüledi! Odasındaki o detay dikkatlerden kaçmadı!

Ünlü oyuncu Feyza Civelek 'Adını Feriha Koydum' dizisiyle parlamıştı. Son olarak ise Kızılcık Şerbeti dizisiyle büyük çıkış yakaladı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in evinin muhteşem manzarası görenleri büyüledi! Odasındaki o detay dikkatlerden kaçmadı!

Ünlü oyuncu meğer rol aldığı dizide senarist olan annesiyle yaşıyormuş.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in evinin muhteşem manzarası görenleri büyüledi! Odasındaki o detay dikkatlerden kaçmadı!

Feyza Civelek, evinin kapılarını Ömür Sabuncuoğlu'nun programına açtı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in evinin muhteşem manzarası görenleri büyüledi! Odasındaki o detay dikkatlerden kaçmadı!

"Benim çok zevk sahibi olduğumu söylerler o yüzden ben karar veriyorum annem bana seçenek sunuyor" diyen Civelek duvar kâğıtlarını da kendisinin seçtiğini ifade etti.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in evinin muhteşem manzarası görenleri büyüledi! Odasındaki o detay dikkatlerden kaçmadı!

Salondaki yemek masası dikkatlerden kaçmadı. Masayı ise annesinin tercih ettiğini söyleyen Feyza Civelek hem annesinin hem de kendisinin olan çeyiz sandığını da gösterdi.

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