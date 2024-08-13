Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
12:34
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in evinin muhteşem manzarası görenleri büyüledi! Odasındaki o detay dikkatlerden kaçmadı!
29 yaşındaki oyuncu Feyza Civelek, magazin gündeminin en sevdiği isimler arasında… Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle izlediğimiz Feyza Civelek, sosyal medyada gündem oldu. Feyza Civelek, senarist annesiyle yaşadığı evinin kapılarını hayranları için açtı. Feyza Civelek'in odası görenleri adeta şoke etti. İşte Feyza Civelek'in merak edilen evi…