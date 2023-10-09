Kızılcık Şerbeti transfere doymuyor! Alev gibi deli dolu bir karakter geliyor! Alev, Abdullah ve Pembe üçgeninde işler kızışacak…

Show TV'nin konusuyla dikkat çeken dizisi Kızılcık Şerbeti her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç ve Evrim Alasya'nın yer aldığı dizi, 2. sezonunda transfere doymuyor. Dram türündeki dizinin hikayesi yeni karakterlerle şekilleniyor. Son olarak Bahtiyar Memili ve Kayra Şenocak'ın dahil olduğu diziye yeni bir oyuncu daha katıldı. Müjde Uzman'ın hayat verdiği Alev'in eski sevgilisi 'Rüzgar' gibi esmeye geliyor. O karakterin Alev, Abdullah ve Pembe üçgeninde nelere sebep olacağı ise büyük bir merak konusu! İşte, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan o isim…