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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti transfere doymuyor! Alev gibi deli dolu bir karakter geliyor! Alev, Abdullah ve Pembe üçgeninde işler kızışacak…
Giriş Tarihi: 09.10.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 17:04

Kızılcık Şerbeti transfere doymuyor! Alev gibi deli dolu bir karakter geliyor! Alev, Abdullah ve Pembe üçgeninde işler kızışacak…

Show TV'nin konusuyla dikkat çeken dizisi Kızılcık Şerbeti her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç ve Evrim Alasya'nın yer aldığı dizi, 2. sezonunda transfere doymuyor. Dram türündeki dizinin hikayesi yeni karakterlerle şekilleniyor. Son olarak Bahtiyar Memili ve Kayra Şenocak'ın dahil olduğu diziye yeni bir oyuncu daha katıldı. Müjde Uzman'ın hayat verdiği Alev'in eski sevgilisi 'Rüzgar' gibi esmeye geliyor. O karakterin Alev, Abdullah ve Pembe üçgeninde nelere sebep olacağı ise büyük bir merak konusu! İşte, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan o isim…

Kızılcık Şerbeti’nde ‘Rüzgar’ çok sert esecek! Alev’in eski aşkı geliyor! O isim Apo’yu çılgına çevirecek

Show TV ekranlarının her Cuma akşamı yayına verdiği dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti’nde ‘Rüzgar’ çok sert esecek! Alev’in eski aşkı geliyor! O isim Apo’yu çılgına çevirecek

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen gibi isimleri başrolde buluşturan dizi, ele aldığı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Kızılcık Şerbeti’nde ‘Rüzgar’ çok sert esecek! Alev’in eski aşkı geliyor! O isim Apo’yu çılgına çevirecek

Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün birlikte kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, bu sezon transfere doymuyor. Dram türündeki yapımın 2. sezon hikayesi, yeni karakterlerle şekil alıyor.

Kızılcık Şerbeti’nde ‘Rüzgar’ çok sert esecek! Alev’in eski aşkı geliyor! O isim Apo’yu çılgına çevirecek

Hatırlanacağı üzere diziye son olarak Bahtiyar Memili, Kayra Şenocak, Gizem Yanık ve Aysun Demir Kurtuldu dahil olmuştu.

Memili dizide Zülkar karakterine, Şenocak Ertuğrul rolüne, Yanık Ertuğrul'un kızı Mihriban karakterine, Kurtuldu ise Neslihan rolüne hayat veriyor.

Kızılcık Şerbeti’nde ‘Rüzgar’ çok sert esecek! Alev’in eski aşkı geliyor! O isim Apo’yu çılgına çevirecek

Gold Film imzalı yapımın kadrosuna flaş bir isim daha katıldı. O oyuncu, öyle bir role hayat verecek ki…

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