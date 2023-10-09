Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti Arka Sokaklar’ın yıldızını kadrosuna kattı! Berk Atan’ın teyzesi geliyor! Helin karakteri Alev’e rakip olacak
Giriş Tarihi: 09.10.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 16:24

Kızılcık Şerbeti Arka Sokaklar’ın yıldızını kadrosuna kattı! Berk Atan’ın teyzesi geliyor! Helin karakteri Alev’e rakip olacak

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya gibi isimleri başrolde buluşturan yapım, oyuncu kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor. Dram türündeki dizi, son olarak Rüzgar karakteriyle Yiğit Kirazcı'yı kadrosuna katmıştı. Şimdi de Rüzgar'ın sevgilisi geliyor. En son Arka Sokaklar dizisiyle ekranlarda yer alan o isim, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oldu. Eski manken, dizide Helin karakterine hayat verecek ve tüm dengeleri değiştirecek. Yeni karakter Alev'in en büyük rakibi olacak. İşte, Arka Sokaklar'dan sonra Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan o isim…

Kızılcık Şerbeti eski mankeni kadrosuna kattı! Alev’i dumura uğratacak isim geliyor: Sevgilisiyle birlikte yeri yerinden oynatacak

Show TV'nin konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizisi Kızılcık Şerbeti, ekran macerasına 2. sezonuyla devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti eski mankeni kadrosuna kattı! Alev’i dumura uğratacak isim geliyor: Sevgilisiyle birlikte yeri yerinden oynatacak

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç ve Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı dizi, her Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızılcık Şerbeti eski mankeni kadrosuna kattı! Alev’i dumura uğratacak isim geliyor: Sevgilisiyle birlikte yeri yerinden oynatacak

Hayranları tarafından yeni bölümleri iple çekilen Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosu güçleniyor. Dram türündeki yapımın hikayesi, yeni karakterlerle şekilleniyor.

Kızılcık Şerbeti eski mankeni kadrosuna kattı! Alev’i dumura uğratacak isim geliyor: Sevgilisiyle birlikte yeri yerinden oynatacak

Yeni sezonda diziye Zülkar karakteriyle Bahtiyar Memili ve Ertuğrul rolüyle Kayra Şenocak dahil olmuştu.

Kızılcık Şerbeti eski mankeni kadrosuna kattı! Alev’i dumura uğratacak isim geliyor: Sevgilisiyle birlikte yeri yerinden oynatacak

Öte yandan ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı'nın Rüzgar karakteriyle kadroya katıldığı öğrenilmişti. Kirazcı'nın ardından Gold Film imzalı yapımın kadrosuna flaş bir isim daha katıldı.

SON DAKİKA