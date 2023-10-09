Kızılcık Şerbeti Arka Sokaklar’ın yıldızını kadrosuna kattı! Berk Atan’ın teyzesi geliyor! Helin karakteri Alev’e rakip olacak

Giriş Tarihi: 09.10.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 16:24

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya gibi isimleri başrolde buluşturan yapım, oyuncu kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor. Dram türündeki dizi, son olarak Rüzgar karakteriyle Yiğit Kirazcı'yı kadrosuna katmıştı. Şimdi de Rüzgar'ın sevgilisi geliyor. En son Arka Sokaklar dizisiyle ekranlarda yer alan o isim, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oldu. Eski manken, dizide Helin karakterine hayat verecek ve tüm dengeleri değiştirecek. Yeni karakter Alev'in en büyük rakibi olacak. İşte, Arka Sokaklar'dan sonra Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan o isim…