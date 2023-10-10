Giriş Tarihi: 10.10.2023 22:40 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 22:40

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay’a bomba bir rakip geliyor! Güzeller güzel oyuncu kadroya dahil oldu: Sümbül karakterine hayat verecek

Show TV'nin konusu kadar oyuncularıyla da adından söz ettiren dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç ve Evrim Alasya'nın yer aldığı yapım, hikayesine renk katacak karakterler için oyuncu kadrosuna yeni isimler ekliyor. Dram türündeki diziye, son olarak Yiğit Kirazcı ve Ebru Destan dahil olmuştu. Şimdi de Mustafa ile bağlantısı olan bir kadın karakter geliyor. En son Mahkum dizisiyle ekranlarda yer alan o isim, Kızılcık Şerbeti kadrosuna katıldı. Güzel oyuncu, dizide Sümbül karakterine hayat verecek. Yeni karakterin Nilay'ın rakibi olacağını düşünen izleyiciler, ''Şimdi Nilay düşünsün'' yorumlarında bulundu. İşte, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan o isim…