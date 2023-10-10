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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nde Nilay’a bomba bir rakip geliyor! Güzeller güzel oyuncu kadroya dahil oldu: Sümbül karakterine hayat verecek
Giriş Tarihi: 10.10.2023 22:40 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 22:40

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay’a bomba bir rakip geliyor! Güzeller güzel oyuncu kadroya dahil oldu: Sümbül karakterine hayat verecek

Show TV'nin konusu kadar oyuncularıyla da adından söz ettiren dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç ve Evrim Alasya'nın yer aldığı yapım, hikayesine renk katacak karakterler için oyuncu kadrosuna yeni isimler ekliyor. Dram türündeki diziye, son olarak Yiğit Kirazcı ve Ebru Destan dahil olmuştu. Şimdi de Mustafa ile bağlantısı olan bir kadın karakter geliyor. En son Mahkum dizisiyle ekranlarda yer alan o isim, Kızılcık Şerbeti kadrosuna katıldı. Güzel oyuncu, dizide Sümbül karakterine hayat verecek. Yeni karakterin Nilay'ın rakibi olacağını düşünen izleyiciler, ''Şimdi Nilay düşünsün'' yorumlarında bulundu. İşte, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan o isim…

Kızılcık Şerbeti’ne bomba transfer! Mustafa’yla bağlantılı Sümbül geliyor: Dengeler tümüyle değişecek… ‘Şimdi Nilay düşünsün’

Show TV ekranlarının her Cuma akşamı izleyicisiyle buluşturduğu dizisi Kızılcık Şerbeti yayın hayatına 2. sezonuyla devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti’ne bomba transfer! Mustafa’yla bağlantılı Sümbül geliyor: Dengeler tümüyle değişecek… ‘Şimdi Nilay düşünsün’

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç ve Evrim Alasya gibi isimleri başrolde buluşturan dizi, işlediği konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor.

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Kızılcık Şerbeti’ne bomba transfer! Mustafa’yla bağlantılı Sümbül geliyor: Dengeler tümüyle değişecek… ‘Şimdi Nilay düşünsün’

Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün birlikte kaleme aldığı yapım, her hafta eğlenceli sahneleriyle sosyal medyaya da damga vuruyor.

Kızılcık Şerbeti’ne bomba transfer! Mustafa’yla bağlantılı Sümbül geliyor: Dengeler tümüyle değişecek… ‘Şimdi Nilay düşünsün’

Her bir karakteriyle gündem olmayı başaran Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezon oyuncu kadrosuna yeni isimler ekleniyor. Dram türündeki projenin hikayesi, yeni karakterlerle zenginleştiriliyor.

Kızılcık Şerbeti’ne bomba transfer! Mustafa’yla bağlantılı Sümbül geliyor: Dengeler tümüyle değişecek… ‘Şimdi Nilay düşünsün’

Hatırlanacağı üzere diziye yeni sezonda Bahtiyar Memili, Kayra Şenocak, Gizem Yanık, Aysun Demir Kurtuldu, Yiğit Kirazcı ve Ebru Destan dahil olmuştu.

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