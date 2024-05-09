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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun sır gibi sakladığı fotoğrafları ortaya çıktı! Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz ve kilolu hali şoke etti!
Giriş Tarihi: 09.05.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 06:45

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun sır gibi sakladığı fotoğrafları ortaya çıktı! Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz ve kilolu hali şoke etti!

Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu sosyal medyanın diline düştü. Estetik haberlerine "Estetiğim yok. Eski fotoğraflarımda makyaj yapmayı bilmiyorsun, kendini tanımıyorsun, küçüksün, yüzün oturuyor bence tamamen onunla alakalı" yanıtını verince Sıla Türkoğlu'nun eski fotoğrafları yine ortalığa saçıldı. Sıla Türkoğlu'nun eski halini görenler gözlerine inanamadı... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hali...

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun sır gibi sakladığı fotoğrafları ortaya çıktı! Sıla Türkoğlu’nun estetiksiz ve kilolu hali şoke etti!

Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki kilolu ve estetiksiz hali şoke etti.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun sır gibi sakladığı fotoğrafları ortaya çıktı! Sıla Türkoğlu’nun estetiksiz ve kilolu hali şoke etti!

Şimdilerde güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki kilolu halini gören takipçileri tanımakta zorlandı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun sır gibi sakladığı fotoğrafları ortaya çıktı! Sıla Türkoğlu’nun estetiksiz ve kilolu hali şoke etti!

Estetik haberlerine "Estetiğim yok. Eski fotoğraflarımda makyaj yapmayı bilmiyorsun, kendini tanımıyorsun, küçüksün, yüzün oturuyor bence tamamen onunla alakalı" yanıtını verince Sıla Türkoğlu'nun eski fotoğrafları yine ortalığa saçıldı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hali...

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun sır gibi sakladığı fotoğrafları ortaya çıktı! Sıla Türkoğlu’nun estetiksiz ve kilolu hali şoke etti!

Dudaklarına dolgu yaptırdığı ve fazla kilolarından kurtulan oyuncunun bir de çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun sır gibi sakladığı fotoğrafları ortaya çıktı! Sıla Türkoğlu’nun estetiksiz ve kilolu hali şoke etti!

25 yaşındaki oyuncunun yıllar içinde tepeden tırnağa değiştiği dikkatlerden kaçmadı.

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