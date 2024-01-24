Giriş Tarihi: 24.01.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
16:29
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in paylaşımında annesini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden ünlüymüş!
Kızılcık Şerbeti ile ekranlarda boy gösteren oyuncu Feyza Civelek ilk olarak adını Hazal Kaya'nın başrol olduğu Adını Feriha Koydum dizisi ile duyurmuştu. Zengin kız Lara karakterinden sonra Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı olarak ses getiren Feyza Civelek son olarak anneli kızlı tiyatro gecesinden paylaşım yapınca hayranlarını şaşırttı. Feyza Civelek'in annesi meğer kendisinden ünlüymüş... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi ile pozu...