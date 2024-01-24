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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in paylaşımında annesini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden ünlüymüş!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 16:29

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in paylaşımında annesini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden ünlüymüş!

Kızılcık Şerbeti ile ekranlarda boy gösteren oyuncu Feyza Civelek ilk olarak adını Hazal Kaya'nın başrol olduğu Adını Feriha Koydum dizisi ile duyurmuştu. Zengin kız Lara karakterinden sonra Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı olarak ses getiren Feyza Civelek son olarak anneli kızlı tiyatro gecesinden paylaşım yapınca hayranlarını şaşırttı. Feyza Civelek'in annesi meğer kendisinden ünlüymüş... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi ile pozu...

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in paylaşımında annesini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden ünlüymüş!

Feyza Civelek ilk olarak adını duyurduğu 'Adını Feriha Koydum' dizisinden sonra verdiği kilolarla büyük bir değişime uğramıştı. Feyza Civelek şimdilerde ise canlandırdığı Nilay karakteri ile sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden olmayı başardı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in paylaşımında annesini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden ünlüymüş!

Kızılcık Şerbeti, aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu,Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen''in başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine Feyza Civelek hayat veriyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in paylaşımında annesini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden ünlüymüş!

Kızılcık Şerbeti ile ekranlarda boy gösteren oyuncu Feyza Civelek ilk olarak adını Hazal Kaya'nın başrol olduğu Adını Feriha Koydum dizisi ile duyurmuştu. Z

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in paylaşımında annesini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden ünlüymüş!

Zengin kız Lara karakterinden sonra Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı olarak ses getiren Feyza Civelek son olarak anneli kızlı tiyatro gecesinden paylaşım yapınca hayranlarını şaşırttı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in paylaşımında annesini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden ünlüymüş!

Ünlü oyuncu meğer annesiyle aynı dizideymiş...

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