Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in paylaşımında annesini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden ünlüymüş!

Feyza Civelek ilk olarak adını duyurduğu 'Adını Feriha Koydum' dizisinden sonra verdiği kilolarla büyük bir değişime uğramıştı. Feyza Civelek şimdilerde ise canlandırdığı Nilay karakteri ile sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden olmayı başardı.