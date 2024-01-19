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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç ile 16 yıllık eşi aşka geldi! İşte Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklısının güzel eşi...
Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:39

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç ile 16 yıllık eşi aşka geldi! İşte Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklısının güzel eşi...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç daha önce de Yasak Elma dizisinde beğeni toplamıştı. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Barış Kılıç oyunculuğunun yanı sıra çok da iyi bir aile babası! Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile aşk pozları övgüleri topladı. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Barış Kılıç'ın güzel eşi ile aşk pozlarına "Maşallah size" yorumları yağdı... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın eşi...

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç ile 16 yıllık eşi aşka geldi! İşte Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısının güzel eşi...

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i yakışıklı oyuncu Barış Kılıç tam bir aile babası! Barış Kılıç hayatını 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile birleştirmişti. Çiftin Batu ve Emir adında iki de oğlu var. İşte 16 yıllık mutlu bir evlilikleri olan Barış Kılıç ve eşi Ayşegül Kılıç...

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç ile 16 yıllık eşi aşka geldi! İşte Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısının güzel eşi...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından olmaya devam ediyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç ile 16 yıllık eşi aşka geldi! İşte Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısının güzel eşi...

Ekranların ilgi ile takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i özel hayatıyla merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç ile 16 yıllık eşi aşka geldi! İşte Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısının güzel eşi...

Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile aşk pozları övgüleri topladı. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç ile 16 yıllık eşi aşka geldi! İşte Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısının güzel eşi...

Barış Kılıç'ın güzel eşi ile aşk pozlarına "Maşallah size" yorumları yağdı...

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