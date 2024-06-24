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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç ile güzel eşi Ayşegül Kılıç Almanya sokaklarında! 16 yıllık çift hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 13:24

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç ile güzel eşi Ayşegül Kılıç Almanya sokaklarında! 16 yıllık çift hayran bıraktı!

Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Barış Kılıç oyunculuğunun yanı sıra çok da iyi bir aile babası! Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç, son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç'ın sosyal medya hesabında boy gösterdi. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Barış Kılıç'ın güzel eşi ile tatil pozlarına "Maşallah size" yorumları yağıyor... Barış Kılıç ile Ayşegül Kılıç son olarak Almanya gezilerinden kareleri paylaştı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın eşi Ayşegül Kılıç ile Almanya pozları...

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç ile güzel eşi Ayşegül Kılıç Almanya sokaklarında! 16 yıllık çift hayran bıraktı!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i yakışıklı oyuncu Barış Kılıç tam bir aile babası! Barış Kılıç hayatını 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile birleştirmişti.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç ile güzel eşi Ayşegül Kılıç Almanya sokaklarında! 16 yıllık çift hayran bıraktı!

Çiftin Batu ve Emir adında iki de oğlu var.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç ile güzel eşi Ayşegül Kılıç Almanya sokaklarında! 16 yıllık çift hayran bıraktı!

Son olarak Kılıç'ın 13 yaşındaki küçük oğlu Emir Kılıç ortaokuldan mezun olmuştu. Emir'in arkadaşlarıyla mavi balonlar uçurdukları mezuniyet töreni Çırağan Sarayı'nda yapılmıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç ile güzel eşi Ayşegül Kılıç Almanya sokaklarında! 16 yıllık çift hayran bıraktı!

Aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Ayşegül Kılıç ve büyük oğlu Batu'yla törene katılan Barış Kılıç, duygusal anlar yaşamıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç ile güzel eşi Ayşegül Kılıç Almanya sokaklarında! 16 yıllık çift hayran bıraktı!

Çift tatil sezonunu açmıştı... Ayşegül Kılıç'tan eşi ile ilk tatil pozu Yunanistan'dan gelmişti.

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